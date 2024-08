La Primera B del fútbol espera por la vigésima fecha en medio de polémicas y escándalo. Es que el fútbol chileno le quitó la licencia profesional a Barnechea y Curicó Unido está en ascuas, muy complicado, y ya le restaron puntos.

Así las cosas, la segunda categoría del fútbol chileno deja en la teoría y la práctica de tener 16 equipos y pasa a tener sólo 15, en una competencia donde sólo desciende un club, todo a mitad de temporada y en medio de la definición de distintos casos en la tabla.

“Hablemos de cosas graves: lo de la Primera B. Hay 16 equipos, se juegan 30 fechas, y estamos en la fecha 19, pero ya se acabó el campeonato. Se acabó el campeonato por lo menos desde Antofagasta para abajo, por lo menos. ¿Por qué? Porque sacaron del campeonato a Barnechea por deudas de IVA y temas impositivos, le quitaron la licencia en la mitad del campeonato”, dijo muy molesto Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong.

Agrega que “no es que les quiten la licencia cuando se acabe el campeonato, se la revocan a mitad de campeonato. Barnechea no jugó con Rangers ayer y no jugó contra Recoleta el fin de semana. Entonces, Rangers, que está en la pelea por ser el clasificado directo a la liguilla de ascenso, no pudo sumar contra Barnechea. y Barnechea en este minuto todavía está tercero. Y Recoleta, que también pelea por un lugar en la liguilla, tampoco pudo”.

Se ponen hue…

“¿A qué me refiero? Qué va a pasar con esos puntos que no se van jugar. Ya hubo equipos que le ganaron a Barnechea y sumaron puntos, y hay otros que no podrán hacerlo. Además Barnechea estaba siendo protagonista del campeonato”, complementó.

King Kong reitera que “es muy grave lo que está pasando. Estás distorsionando el campeonato a un nivel tal que le quitas toda la esencia. O sea, a San Felipe ya le avisaron que no va a descender. Perdieron 3-0 y ahí están, relajados los hueones. Y Curicó, que le ganó a San Marcos de visita, le sacaron los seis puntos por la plata que le debía a Matías Cahais y a Damián Muñoz. Pero da lo mismo, si no va a descender”.

“¿Cómo haces un campeonato y le quitas los descensos cuando quedan 12 fechas? Es una locura lo que hizo la ANFP, y a través de una leguleyada . ¡Qué pasa en el fútbol chileno! Tagle es un abogado especialista en temas como la televisación, y les hacen un gol de mitad de cancha mientras se comen un cóyac sentados en el punto penal. Supuestamente son todos especialistas, y cuando se hacen dirigentes del fútbol se ponen hueones o se les olvida lo que aprendieron en la Universidad. O creen que es un mundo tan paralelo que se pueden hacer este tipo de cosas”, expuso.

Barnecha eliminado en la Primera B: Guarello estalla.

“Están asesinando la Primera B”

Guarello añade que “lo que está pasando en la B es muy grave, es asesinar el campeonato de la B. Si iban cien personas a ver a Recoleta, ¿cuántos menos van a ir ahora? No hay descensos. Con qué pundonor van a jugar en Deportes Temuco, San Luis, Curicó o San Felipe. Esto no puede ser. Cómo no se llama a un Consejo de Presidentes. ¿Dónde está Pablo Milad? ¡Para de esconderte! Anda entregando puros galvanos. ¿Cuándo se da la cara?”.

“Ha habido malos presidentes en la ANFP, horribles, pero nunca uno tan fantasma. Una cosa es tener malas practicas, ser ‘ladri’, bueno para el chanchullo, pero otra cosa es que no sirvas para nada, porque estás dejando morir la actividad”, sentenció King Kong.