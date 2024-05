Pasaron ocho meses desde que Jaime García se quedó sin trabajo tras su despido como entrenador en Ñublense, equipo al que llevó desde Primera B hasta la Copa Libertadores. Pese a que su nombre era el favorito de los hinchas en varios equipos, finalmente no logró volver a las canchas. Hasta ahora.

Las actuales crisis que viven varios equipos en el Campeonato Nacional y el Ascenso, volvieron a instalar su nombre en el ambiente. Pero en las últimas horas, pasó de ser una constante en los rumores de mercado, a firmar su vuelta a la dirección técnica.

El sitio partidario Zona Verde dio a conocer que Santiago Wanderers, a través de su máximo accionista Reinaldo Sánchez, llegó a un acuerdo con García para que sea su nuevo entrenador. Aunque para ello aún deben despedir al actual DT, el uruguayo Francisco Palladino.

“El presidente habló personalmente con el entrenador nacido en Cartagena durante los últimos 10 días, tratando sus detalles de su arribo al Puerto”, agrega la información, la cual agrega que será “su cuarto club, luego de dirigir a Deportes La Serena, Santiago Morning y Ñublense“.

La dificultad que tendrá Jaime García en Wanderers

La tarea que tendrá el estratega en el Decano no será sencilla. Su realidad dista mucho de la del 2023, hoy se ubica en el 13° puesto con 13 puntos y sólo porque Unión San Felipe es el exclusivo colista con sólo tres unidades, no está peor. Así lo anticipa Cristián Pistola Flores, ídolo del club en diálogo con RedGol.

“García es un tremendo técnico, por algo le ha ido bien, pero va a llegar a un equipo complicado, donde le van a querer armar la formación. Si el hombre se pone bien los pantalones y no acepta que le toquen el equipo, no habría problema”, aseguró el ex volante de Wanderers.

