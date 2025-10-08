Es tendencia:
Federación definió las fechas de los Clasificatorios Zonales Escolares 2025

Culminará con una gran final en el 77° Campeonato Nacional de Rodeo, a disputarse entre los días 25 y 29 de marzo de 2026.

Por Cristián Fajardo C.

La Federación del Rodeo Chileno informa las fechas y sedes de los Rodeos Clasificatorios Zonales Escolares 2025, que culminará con una gran final en el 77° Campeonato Nacional de Rodeo, a disputarse entre los días 25 y 29 de marzo de 2026 en la Medialuna Monumental “Gonzalo Vial Vial” de Rancagua.

Fechas y sedes de los Rodeos Clasificatorios Escolares 2025:

• Zona Centro Sur:
o Fecha: 29 y 30 de noviembre de 2025.
o Lugar: Medialuna de San Carlos.
o Organizador: Asociación Ñuble.
• Zona Centro Norte:
o Fecha: 27 y 28 de diciembre de 2025.
o Lugar: Medialuna Parque Vicente Huidobro.
o Organizador: Asociación Cordillera.
• Final Escolar 2026:
o Fecha: 25 de marzo de 2026.
o Lugar: Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua.
o Organizador: Federación del Rodeo Chileno.

Clasificación y participación:

• Los participantes que disputen el tercer animal en los Rodeos Clasificatorios Escolares 2025 accederán directamente a la Final Escolar 2026, que se disputará en el marco del Champion de Chile 2026.

• La collera campeona de cada rodeo clasificatorio zonal escolar, además de asegurar su lugar en la Final Escolar 2026, obtiene el derecho a participar en los Rodeos Clasificatorios de sus respectivas zonas, de cara al 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

