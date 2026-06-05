Claudio Palma se prepara para relatar el Mundial y en esa línea habló de los mejores comentaristas con los que ha trabajado.

Claudio Palma volverá con fuerza al relato en junio. Tras salir hace algunos meses TNT Sports y dejar de lado el fútbol chileno, se ha mantenido en Chilevisión relatando torneos internacionales.

En el Mundial el Negro reaparecerá con fuerza en el medio chileno y, en la previa de ese evento, conversó con el periodista Jorge Gómez sobre los comentaristas con los que mejor se ha llevado en una transmisión.

Palma señaló que “futbolistas hay varios. Todos pueden ser buenos comentaristas, pero deben despegarse” del rol de deportista. Y alabó a Cristián Basaure, quien trabaja en TNT Sports y Redgol.

“Para mí Basaure es como (Diego) Latorre, lee muy bien el partido. Yo con él descanso, porque además en tema de reglamento es de tremenda ayuda”, señaló sobre un partner con el que se sintió bien en los estadios.

Palma señala que Cristián Basaure es uno de los buenos comentaristas del medio

Dijo que lo ayudaba mucho “en esas jugadas donde dices ufff. El otro día hubo una mano en una semifinal de Champions (de Joao Neves del PSG ante Bayern Múnich), donde se miraban y se decían ayúdame”.

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La relación de Palma con Aldo Schiappacasse

Una dupla que hizo historia, pues estuvo en las Copa América que ganó Chile, es la de Palma con Aldo Schiappacasse. Y así la describe el relator.

“Con Aldo llevo muchos años trabajando. Lo he dicho, amigos no somos, pero entiende bien una transmisión de fútbol. A ratos me deja correr, sabe cuando intervenir”, indica.

“No digo si es buen o mal comentarista, digo en la dupla al aire, la gente tiende a pensar que esa dupla es indisoluble, que son amigos. Que eran yuntas Carcuro con el Sapo Livingstone. Esa es la gracia de las duplas”, afirma.

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Por eso le gusta la mezcla de periodista-futbolista. “Creo que para partidos grandes es bueno tener periodistas y ex futbolistas, como la Champions”, dice.

“El periodista maneja datos que son interesantes en una previa larga. El futbolista en la lectura de partido, aunque algunos futbolistas a los 3 minutos dicen que están con cuatro en el fondo y les digo ‘no seas tan pedagógico’. Hay buenos comentaristas, como Caamaño que es máquina comentando, aporta”, cerró.

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