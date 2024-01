El fútbol chileno no sólo disfrutará del regreso de Arturo Vidal, sino que también de otro que supo meterse en el corazón de los hinchas. Este martes Unión Española confirmó el regreso de Emiliano Vecchio luego de 12 años lejos.

El Topo terminó su vínculo con Racing y desde hace varios días estaba en negociaciones con los Hispanos. Sin embargo, no fue hasta esta tarde que el club pudo concretar su retorno para disputar con todo la temporada 2024.

Emiliano Vecchio vuelve a Unión Española con sed de revancha

Emiliano Vecchio fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Unión Española y dio sus primeras declaraciones. “Siempre las sensaciones de estar acá son muy buenas. Me siento como en casa, me hacen sentir de esa manera la gente del club y los hinchas”, lanzó en su retorno.

“Entendí que era un buen momento para volver después de 12 años. Todavía tengo muchísimo para dar, gané experiencia este tiempo para ayudar a mis compañeros en lo que necesiten”, añadió.

Emiliano Vecchio recalcó que no fue fácil volver a Chile. “No sólo en lo contractual, sino que también en lo familiar era difícil venir. Se dio esta posibilidad, había otras para quedarme en Argentina, pero con la familia dijimos que era momento de probar y venir”.

Eso sí, el Topo enfatizó que no viene a retirarse. “Me siento en plenitud para dar muchísimo. Hay un buen plantel con los que llegaron y los que están, con un entrenador con experiencia y yo vengo a dar todo de mí para poder hacer mejor a mis compañeros”

“Como en toda mi carrera, siempre intenté estar y dar lo mejor en los planteles para jugar campeonatos. Mi vida es eso, intentar ganar siempre. Hay grandes equipos y en el fútbol sólo gana uno, pero intentaremos armar un grupo fuerte, competitivo, que salga a ganar en todas las cancha como el escudo lo merece”, complementó.

Emiliano Vecchio también dejó en claro que quiere levantar el título que no pudo en su primera etapa, pero que sí les dio a su manera con aquella polémica actuación jugando por Colo Colo. “Intentaremos buscar ese campeonato que me fue esquivo cuando estuve aquí. La vida me da revancha y daré lo mejor de mí para encontrar eso”.

Finalmente, el mediocampista le habló a los hinchas. “Nosotros nos vamos a preparar para dar lo mejor, ser un equipo competitivo y se sientan identificados. Yo agradezco el cariño de siempre, esta es mi casa, me abrieron la puerta hace 12 años y me dio la oportunidad de ser conocido. Hoy es momento de venir y darles un poco de lo que me dieron”.

Unión Española concreta así el regreso de Emiliano Vecchio, uno de los jugadores más queridos por sus hinchas en los últimos años. El Topo promete ser protagonista junto a los Hispanos, que necesitan mejorar lo hecho la temporada pasada.

¿Cómo le irá a Emiliano Vecchio en su regreso a Unión Española? ¿Cómo le irá a Emiliano Vecchio en su regreso a Unión Española? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Emiliano Vecchio en su primer paso por Unión Española?

En su primera etapa en Unión Española entre 2011 y 2012, Emiliano Vecchio logró disputar un total de 41 partidos oficiales con Unión Española. En ellos marcó siete goles y dio 11 asistencias, alcanzando los 2.791 minutos en la cancha.

¿Cuándo juega Unión Española?

Unión Española tendrá su estreno en el Campeonato Nacional 2024 en un partido especial para Emiliano Vecchio. Los Hispanos se verán las caras con Colo Colo el día 17 de febrero desde las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.

