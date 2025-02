El pasado sábado Universidad Católica enfrentó a San Luis de Quillota por Copa Chile, en donde un especial partido que marcó el regreso de Gary Medel al campeonato nacional y a los cruzados luego de 14 años.

En el duelo que terminó con una derrota de la UC por 2 a 1, el ex jugador de Boca Juniors se enfrentó a un gran conocido, Humberto ‘Chupete’ Suazo, con quien compartió cancha en la selección nacional y tuvieron un emotivo momento postpartido.

El momento de Gary y Chupete tras duelo de la UC y San Luis

Chupete regresó a Quillota el 2023 luego de 20 años y este año se marcaría su retiro del fútbol. Sobre eso, en conversación con TNT, Gary agregó: “Está nuevo, un privilegio jugar en el mismo equipo y obviamente ahora, con la rivalidad, pero siempre con el mismo cariño y aprecio que le tengo”.

Suazo viene saliendo de una larga lesión que lo mantuvo alejado de las canchas desde agosto del 2024, en donde sufrió rotura total el ligamento medial de la rodilla derecha y una meniscectomía en la misma extremidad.

“Un gusto siempre, estamos en contacto con Gary y me dio gusto de que volviera a disfrutar al equipo de sus amores. Yo, la verdad, muy contento, con mucha falta de futbol después de tantos meses, pero la verdad que muy contento”.

“Ya estando citado en este partido estaba feliz. La verdad que se dio esta linda oportunidad de jugar unos pocos minutos. También consiente de que tengo que mejorar mucho más, pero este año va a ser m último año entonces espero disfrutarlo”, comentó el jugador de San Luis.

En la misma línea, Gary agregó: “Vas a poder jugar hasta el tiempo que quiera, la calidad la tiene, uno va perdiendo algunas cositas, pero va mejorando otras. Un privilegio, compartimos muchos momentos buenos, no tan bueno, pero siempre en el corazón”.

“Estamos contento, estoy contento en Católica, quiero aportar en el club que me dio tanto. Me siento un privilegiado por el cariño que me entregan en todos lados, así que feliz”.

Revisa el momento a continuación