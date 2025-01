Juan Cristóbal Guarello analizó en su programa La Hora de King Kong los altos sueldos que se están pagando en el fútbol chileno, asegurando que le huele muy raro este asunto.

“Hay un tema que me preocupa. Los sueldos desbocados del fútbol chileno. Aquí hay algo que se descontroló”, comenzó señalando. “La TV abierta no es lo mismo que hace 20 años, entonces los sueldos no son los mismos. Lo mismo se puede decir del fútbol”, explica.

“Hoy no renta como antes. Pero se está pagando por ejemplo a Vidal 114 millones de pesos, a Aquino 80 millones, Zampedri 70 millones, Brayan Cortés 60, Correa 70, Mena 50, Medel 50. A qué me refiero, se pagan sueldos como si el fútbol chileno recaudara como nunca” señala.

El tema es que eso ocurre, según Guarello, por la intervención del representante Fernando Felicevich. “La mayoría va para el mismo hueón, que cobra comisiones. Si eres dueño de todo el plantel o de los sueldos altos, te quedas con el dinero. Fefe se la manda a guardar a todos”, indicó.

Guarello asegura que la salida de Cortés de Colo Colo fue un tongo

El ejemplo de Brayan Cortés

De hecho, ejemplificó el asunto con lo sucedido con Brayan Cortés. “Hace el tongo de Brayan Cortés, que va a México, que Boca, que Brasil. Todo mentira, para subirle el sueldo que no sé cómo se lo pagará Colo Colo”, sostuvo.

“Sabe que Mosa es un presidente débil. Es simpático, querendón, pero débil. No sé si Florentino Pérez tiene un libro para gestionar clubes, pero debería aprender de eso”, le recomienda Guarello al presidente de Colo Colo.

“Vidal gana el sueldo más alto de la historia del fútbol chileno. Por el sueldo que le pagas a Bolados y Cortés, traes jugadores de Sudamérica. Hay algo que me huele a podrido mal. Fefe se lleva la plata a través de los sueldos de los jugadores”, manifestó Guarello.