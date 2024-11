Por esas casualidades de la vida, Colo Colo buscará quedarse con el título y dejar sin corona a una Universidad de Chile que fue puntera casi todo el Campeonato Nacional 2024 ante Deportes Copiapó. Los albos juegan en la última fecha como visita contra el equipo del entrenador Hernán Caputto.

El ex arquero de la U y otrora técnico de los azules llegó al cuadro atacameño en la parte final de la temporada, con la misión de salvar a Copiapó del descenso. Y no logró. Una revancha podría ser despedirse de la Primera A con una victoria, que de paso, puede beneficiar muchísimo a Universidad de Chile.

“Yo me debo a Copiapó. Pero seguro que si un resultado nuestro beneficia o le sirve a la U, bienvenido sea. Primero, y esto sin demagogia, queremos hacer un gran partido y estar a la altura de una final de torneo. Eso esperamos para el domingo”, dijo Caputto en conversación con Radio Cooperativa.

Agrega que “no sé si seremos jueces. Siento que nuestro rendimiento va a determinar un resultado y probablemente un puesto en el campeonato. Independiente de eso, nos preparamos de la mejor manera. Sé que no han sido buenos los partidos que hemos jugado, pero hay un sabor especial, una motivación especial”.

Ganarle a Colo Colo, ganarse la renovación o fichaje en otro equipo

“Como no han sido buenos estos partidos, y no tiene que ver sólo con conceptos futbolísticos, lógicamente hay un orgullo deportivo y una trascendencia, porque es la última oportunidad de mostrarse en el año, muchos se juegan la renovación”, complementa el DT.

En la U le mandan buenas vibras a su ex DT, Hernán Caputto.

“Otros se quieren mostrar para otros equipos y uno mismo… ya que hablé con el presidente y quiere que siga en el club. Y lógico que es una vitrina jugar este partido, teniendo en cuenta que tenemos que lograr estar al cien por ciento. Y que Colo Colo no esté al cien por ciento, hay que ser realistas”, añade el argentino nacionalizado chileno.

Hernán Caputto sentencia que “mi intención es quedarme En Deportes Copiapó, hace tiempo busco la posibilidad de conformar un plantel y no es fácil. Independiente que sea en Primera B, no me molesta. Me han tratado bien acá”.

Cabe recordar que Deportes Copiapó recibe a Colo Colo este domingo 10 de noviembre desde las 16:00 horas, al mismo tiempo que la U visita a Everton. El Cacique tiene la primera opción de quedarse con el título.