El Superclásico 195 se quedó hace rato en los libros de historia, esos que dirán que Universidad de Chile le puso término a 23 largos años sin ganar en el Estadio Monumental ante Colo Colo. Los azules se hicieron grandes en Pedrero, logrando un triunfo que todavía se está conversando.

Esto lo decimos porque, a pesar del correr de los días, un polémico gesto del jugador Marcelo Morales es motivo de debate en el medio. El juvenil azul se llevó la mano a la nariz tras el triunfo azul, algo que generó la furia en las huestes albas.

Uno que salió a recriminarle este gesto a Morales fue Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports afirmó que “yo traté de inculcar a muchos jugadores que tuve que en los partidos a los rivales no se les falta el respeto. No me gusta. Aparte que es un joven, que no tiene gran historia en el fútbol”

“Ustedes recuérdenme. Nosotros tuvimos el honor de jugar una final con la U, donde le ganamos por penales. Casi nos ganan en el último minuto. ¿Ustedes escucharon alguna falta de respeto hacia la U de los jugadores o su cuerpo técnico? En aquel momento mi primer reacción cuando terminó el partido fue ir a saludar al técnico rival”, agregó el Bichi.

En ese sentido, el tetracampeón con los albos sostuvo que “este gesto de que se tapa la nariz porque tenemos mal olor. Un pibe al que lo defendimos acá y que tiene veinte partidos en Primera División, veinte”,

“Si yo soy el técnico, lo instruyo a él y le digo que cuando él no había nacido ese equipo había ganado cosas muy importantes. Le digo que es el equipo más ganador de Chile”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo duelo de la U será ante O’Higgins este sábado 16 de marzo (18:00 horas) en el Estadio Nacional. Los rancagüinos vienen de perder por la fecha ante Palestino por 1-0 en El Teniente.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro de los albos será este miércoles 13 de marzo (21:30 horas) ante Sportivo Trinidense en el Estadio Monumental. Este será la revancha de la fase 3 de la Copa Libertadores 2024 tras el 1-1 en Paraguay.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.