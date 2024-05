El todavía entrenador loíno afirmó que tiene una charla pendiente con la dirigencia. “Yo he tratado de buscar la mejor forma para dar vuelta esto”, afirmó tras la derrota ante Everton, la tercera en línea en las últimas fechas.

Cobreloa está en crisis. El cuadro loíno cayó por 2-1 ante Everton en condición de local y ya acumula tres derrotas seguidas de la mano de Emiliano Astorga, quien está en la cuerda floja por este irregular rendimiento de las últimas fechas.

Los de Calama marchan undécimos con 13 puntos, todavía lejos de los puestos del descenso y a una victoria de entusiasmarse con las copas. Sin embargo, esta mala racha hace preocupar a varios, sobre todo si no hay un cambio timón en la dirección técnica del equipo.

El propio Astorga se refirió sobre esto tras la caída ante Everton, declarando a los medios que “yo asumo todas las responsabilidades de todo esto como técnico y voy a tener una conversación con los dirigentes para ver qué va a pasar”.

“Yo he tratado de buscar la mejor forma para dar vuelta esto y he conversado mucho con los jugadores del momento que está pasando”, agregó.

Para cerrar, el todavía DT loíno declaró que “como técnico tengo que ser el más fuerte de todos, pero también tengo que tener una conversación con los dirigentes para saber si quieren que siga o no. A mí lo que me interesa es buscar la mejor forma para Cobreloa y no pasar estas zozobras”.

El último partido que ganó Cobreloa fue el 2-0 sobre Colo Colo del pasado 15 de abril en el Monumental. De ahí en más suma tres caída al hilo, con diez goles en contra y apenas uno a favor. ¿Podrán levantar el nivel lo loínos?

¿Cuándo vuelve a jugar Cobreloa?

El próximo partido de los naranjas será ante Deportes Copiapó este domingo 12 de mayo desde las 12:30 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. El León de Atacama viene de caer por 3-1 ante Palestino y marcha colista con seis unidades.

