Unión Española descarta a Gustavo Canales y avisa: “Vamos por un técnico chileno. Entre lunes o martes lo presentamos”

Una verdadera bomba mediática provocó la desvinculación de Ronald Fuentes en Unión Española, porque, a pesar de los malos resultados en las últimas fechas, el equipo marcha tercero y tiene claras opciones de asegurar un cupo para la próxima edición de la Copa Libertadores.

Por lo mismo, Luis Baquedano, gerente hispano, conversó con Deportes en Agricultura sobre esta situación y explicó en detalle por qué se tomó esa decisión, además de avisar que entre lunes o martes será presentado el nuevo entrenador.

“Era algo que se venía evaluando no hace mucho tiempo, porque incluso le renovamos el contrato, pero los últimos partidos fueron determinante. Veníamos jugando mal, sentíamos que el equipo no estaba en la línea del técnico y el partido con Huachipato marcó la idea de realizar un cambio. Después, perder con Coquimbo Unido, que era el colista, fue determinante. Los equipos se nos empezaron a acercar, nos comimos toda la línea de crédito y quedamos con Palestino a un punto. No hay nada más que eso”, explicó.

Al ser consultado sobre las lesiones, la salida de jugadores que pudieron afectar en la baja de rendimiento del equipo hispano, comentó que “¿y qué le pasó a Palestino? Esto es fútbol y da para todo. Hay muchos lesionados en todos los clubes (…) Si uno analiza el campeonato completo es fantástico, estamos terceros y en pre Libertadores, hasta este momento. Tenemos que ser claros en el análisis. Sé que parece raro que cambiemos al entrenador en este momento, pero venimos en caída libre. Acá hay responsabilidad compartidas: técnico, jugadores y dirigentes”.

El técnico había renovado contrato hace tres semanas atrás. (FOTO: Agencia Uno)

Además, tuvo palabras sobre los supuestos problemas internos entre Jorge Segovia, dueño del club, y Ronald Fuentes: “intercambio de ideas con énfasis en algunas cosas han existido, pero con mucho nivel y respecto. Ronald tenía el apoyo del directorio y tenía fluidas conversaciones con el dueño del club. Su salida no tiene nada que ver con temas personales. Conmigo tuvo una relación armónica, fue una grado trabajar con él, pero estas cosas se dan en el fútbol, no pasa nada”.

Y sobre el futuro del equipo, señaló que “(César) Bravo va a realizar el partido de emergencia ante Curicó Unido. Deberíamos tener un técnico para el encuentro ante Universidad de Chile. No va a ser Gustavo Canales, él se va a dedicar en el fútbol joven y ese el compromiso que tenemos. Asumirá la sub 21. Quizás más adelante puede tomar a Unión Española”.

“Vamos a contratar a un técnico chileno. Es un nombre que hemos sondeado hace mucho tiempo, no estamos improvisando. Siempre tuvimos la fe en Ronald, pero no se dio. Tenemos que afinar algunos detalles, pero entre lunes o martes debemos presentar al nuevo DT”, agregó.

Finalmente, sobre cómo se tomaron esta decisión los jugadores, mencionó que “estas cosas ocurren y a nadie le gusta perder una persona tan cálida como Ronald Fuentes. Pero hoy cambiaron la hoja y ya estaban trabajando bajo las órdenes del cuerpo técnico. Ellos tienen un compromiso con la institución y con ellos mismos”.