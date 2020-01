Sebastián Leyton, el ascenso de La Serena y grave lesión: "Pasé de la felicidad a la tristeza en un segundo"

Sebastián Leyton le dio el ascenso a La Serena frente a Deportes Temuco al marcar cojo el último penal de la tanda en la definición que decidió al acompañante de Santiago Wanderers al fútbol de honor.

El jugador de La Serena confirmó que presenta un corte de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda y deberá corregir la dolencia con cirugía.

Así las cosas, el héroe de los papayeros deberá estar al menos seis meses fuera de las canchas para volver recién el segundo semestre en el equipo que tiene contrato hasta fin de año.

“Esa madrugada no dormí por la adrenalina y dolor. Al día siguiente me dieron el diagnóstico. Pasé de la felicidad a la tristeza en un segundo. Sé lo que me espera y tengo la fuerza para sacar esto adelante”, sentenció Leyton a LUN.