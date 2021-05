Santiago Wanderers tiene nuevo director técnico para sacarlo del fondo: Víctor Rivero es oficializado

Tras la salida de Jorge Pellicer de Unión Española, el siguiente director técnico en salir de su puesto en el presente Campeonato Nacional fue Ronald Fuentes de Santiago Wanderers. El ex DT hispano salió de su cargo luego de sólo cosechar derrotas en un proyecto que incluyó una reducción presupuestaria, que ya había provocado la no renovación de Miguel Ramírez, y una fuerte apuesta por el fútbol joven del Decano, pero no tuvo los resultados esperados.

Y ya tiene reemplazo: tras varios rumores, donde la misma cuenta oficial de Santiago Wanderers se encargó de desmentir algunos calificando como “humo” lo que se hablaba de un retorno de Ivo Basay, Víctor Rivero fue el escogido para tomar el desafío del repunte del cuadro de Valparaíso.

En alguna medida, se trata de un regreso a casa: Rivero, portero como futbolista, se formó como tal en Santiago Wanderers y ahora tendrá la misión de hacer levantar cabeza a uno de los clubes históricos del fútbol chileno.

Víctor Rivero comenzó su carrera como director técnico en San Luis. Luego estuvo en Everton, Rangers, Unión La Calera, Cobreloa, volvió a los quillotanos y ahora toma a Santiago Wanderers, que marcha último en el Campeonato Nacional con cero punto en seis partidos jugados y a seis del penúltimo, su archirrival el Oro y Cielo.