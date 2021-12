Palestino dio buenas noticias a su afición al oficializar la renovación de los contratos de los jugadores Carlos Villanueva, Nery Veloso y Jonathan Benítez, quienes continuarán con la institución para el próximo Campeonato Nacional en el que buscarán dejar atrás la temporada que recién termina.

En el caso del Piña, al igual que el guardameta, el vínculo con la institución hasta 2022. El mediocampista tuvo un rol importante durante la campaña al disputar 26 partidos, de los cuales 25 fueron como titular, logrando marcar ocho tantos mientras que el portero fue suplente de Cristopher Toselli y solo pudo jugar tres encuentros.

Otra de las buenas nuevas llegó por parte del argentino Benítez, quien estará hasta 2024 con el cuadro árabe, quien en su segundo año con el equipo, siguió demostrando ser una pieza importante para el equipo que hasta hace algunos días dirigió Patricio Graff, quien no logró clasificar a Copa Sudamericana.

Uno de los grandes temas a solucionarse con respecto al mercado de fichajes de Palestino es la permanencia de Luis Jiménez, quien ha estado en órbita de Colo Colo que puede estar interesado en su incorporación.

"No tengo dudas de que el Mago podría jugar muy bien, pero nosotros estamos llevando a cabo un proyecto colectivo, que es de integrar jugadores jóvenes y que puedan tener más años jugando en el equipo. No estoy diciendo que el Mago no llegue, creo que seria un gran aporte", dijo el entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros.