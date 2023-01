Mario Lepe aseguró que Elías Figueroa no debe mezclar los logros deportivos con la vida privada de los futbolistas, luego de que el zaguero de Inter de Porto Alegre se desmarcara de Arturo Vidal por sus conductas polémicas fuera de la cancha.

El libro de Elías Figueroa, escrito por Nelson Osses y Pablo Arteche, revela palabras importantes de lo que el ex zaguero de la selección chilena piensa sobre la manera en que un futbolista debe desenvolverse en su vida diaria más allá de su profesión.

"Creo que los deportistas destacados deben ser un ejemplo para la sociedad. No como una obligación, pero aplaudo a quienes les nace y lo hacen", manifestó quien fuera ídolo de Inter de Porto Alegre y elegido tres veces el mejor de América en la década de los 70.

Agrega Figueroa que "el éxito deportivo te entrega una condición pública que debes saber llevar con respeto", apuntando al comportamiento de Arturo Vidal. "Como lo he expresado en otras ocasiones, esto mismo es lo que me distancia de figuras como Arturo Vidal y otros jugadores del panorama actual, que a veces no expresan su calidad deportiva de igual manera en su vida pública, aunque respeto la libertad individual de cada uno".

Respecto a este tema, en charla con Redgol Mario Lepe defendió a Vidal. "Don Elías es Don Elías, el yo lo tiene siempre ahí elevado. Es un grande, pero lo que pasa es que son otros tiempos. Vidal lleva más tiempo, más campeonatos", comentó.

Algo que para el referente de Universidad Católica no tiene mucho sentido, pues se entra en el terreno de la vida privada de cada jugador. "Si te gusta o no como persona, o si es un ejemplo, ya es otra cosa", confesó el Lenguado.

El libro de Elías Figueroa, escrito por Nelson Osses y Pablo Arteche, revela palabras importantes de lo que el ex zaguero de la selección chilena piensa sobre la manera en que un futbolista debe desenvolverse en su vida diaria más allá de su profesión.

"Creo que los deportistas destacados deben ser un ejemplo para la sociedad. No como una obligación, pero aplaudo a quienes les nace y lo hacen", manifestó quien fuera ídolo de Inter de Porto Alegre y elegido tres veces el mejor de América en la década de los 70.

Agrega Figueroa que "el éxito deportivo te entrega una condición pública que debes saber llevar con respeto", apuntando al comportamiento de Arturo Vidal. "Como lo he expresado en otras ocasiones, esto mismo es lo que me distancia de figuras como Arturo Vidal y otros jugadores del panorama actual, que a veces no expresan su calidad deportiva de igual manera en su vida pública, aunque respeto la libertad individual de cada uno".

Respecto a este tema, en charla con Redgol Mario Lepe defendió a Vidal. "Don Elías es Don Elías, el yo lo tiene siempre ahí elevado. Es un grande, pero lo que pasa es que son otros tiempos. Vidal lleva más tiempo, más campeonatos", comentó.

Lo quepara el referente de Universidad Católoca no tiene mucho sentido es entrar en el terreno de la vida privada de cada jugador. "Si te gusta o no como persona o si es unejemplo, es otra cosa", confesó.

En lo futbolístico, el ex DT de los cruzados contó que "no sé si pelean quién fue el mejor. Don Elías fue un grande, se sabe eso, pero las cosas cambian y puede aparecer otro mejor que logre más cosas. Ojalá existan siempre esos jugadores, es gente que ha hecho historia para Chile en el extranjero".

En ese aspecto apunta que "Elías, Caszely, Zamorano, Salas, Alexis, Medel, Isla, Bravo, Vidal son jugadores distintos y a todos hay que medirlos con otra vara por lo que han hecho".

En lo futbolístico, el ex DT de los cruzados contó que "no sé si pelean quién fue el mejor. Don Elías fue un grande, se sabe eso, pero las cosas cambian y puede aparecer otro mejor que logre más cosas. Ojalá existan siempre esos jugadores, es gente que ha hecho historia para Chile en el extranjero".

En ese aspecto apunta que "Elías, Caszely, Zamorano, Salas, Alexis, Medel, Isla, Bravo, Vidal son jugadores distintos y a todos hay que medirlos con otra vara por lo que han hecho".