La pena de Hugo Vilches: “Yo me he manifestado en favor del movimiento social, ojalá que eso no haya influido en la decisión del club"

Hugo Vilches llegó a Curicó Unido en reemplazo de Dalcio Giovagnoli con la idea de zafar del descenso luego de una desastrosa segunda rueda.

Apenas estuvo un partido en la banca tortera (ante Everton en Viña del Mar) e insólitamente fue notificado que no seguirá al mando del equipo para la próxima temporada. “El cuerpo técnico está sorprendido, dolido. No hubo posibilidad de demostrar en cancha el trabajo que podíamos hacer. Estamos impactados”, le confesó el DT a La Cuarta.

El estratega argumenta que “si no es una falta de respeto, es muy cercano, lo roza. Había un preacuerdo para continuar. Es lamentable pensando en la carencia de proyectos, hay que entender que los procesos requieren tiempo. No había convencimiento real para traernos, quizás hay una pugna interna dentro del club, lo que no nos permitía tener credibilidad”.

El entrenador masca aún la rabia y lanza un mensaje a la directiva curicana. “Sentimos que no es la forma de tratar a las personas. Todos tenemos un prestigio que queremos defender cada día. Acá no hubo respeto. Yo me he manifestado en favor del movimiento social, ojalá que eso no haya influido en la decisión del club”, cerró.