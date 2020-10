Juan Pablo Vojvoda dejó la medicina y hoy es puntero del fútbol chileno. "Me faltaba un mes y medio para el título"

Unión La Calera puede convertirse este martes en puntero exclusivo del Campeonato Nacional si suma ante Huachipato por la decimosexta fecha. Un objetivo que parecía lejano para su entrenador, el argentino Juan Pablo Vojvoda.

Pero el técnico sabe de cambio de roles y lo asume desde su vida personal. El ex defensor prácticamente completó la carrera de Medicina, pero el fútbol terminó ocupando sus días hasta hoy, con 45 años y una ascendente trayectoria de director técnico.

En diálogo con La Redgoleta de RedGol, Vojvoda recordó la otra pasión que recorre su vida. "Aunque me gustaba y me gusta, nunca me sentí pleno con el estudio o el rol de ejercitar la medicina, sino que todo iba enfocado a estar muy cerca del fútbol", reconoce el estratega.

"Me faltaba un mes y medio para que me dieran el título, porque estaba haciendo la práctica final obligatoria, y me sale la posibilidad de ir a dirigir Defensa y Justicia. No lo dudé: era el título de Medicina o aceptar la posibilidad que me daba Defensa y Justicia de convertirme en entrenador principal de Primera División. Te digo la verdad: no lo dudé", asegura.

La historia médica de Vojvoda es de ires y venires. "Cuando termino mis estudios secundarios, no había llegado a Primera División. Vengo de una familia ligada al área de la medicina, comienzo mis estudios, me iba bastante bien, pero cuando estaba en tercer o cuarto año tengo la posibilidad del debut en Primera División", recuerda.

Fue el primer divorcio. "Ahí dejo un poco de lado la carrera, sin dejarla totalmente, y me enfoco en lo que realmente era mi pasión, que era ser futbolista profesional. Luego la carrera queda un poco relegada, al costado del camino, porque sigo mi sendero por el fútbol", asume.

Pero hubo una nueva oportunidad. "Luego de 12 o 13 años sin tocar un libro, dejo de ser futbolista profesional y vuelvo a Rosario, a mi ciudad, ya siendo entrenador recibido. Estoy en la estructura de divisiones inferiores y vuelvo a comenzar la carrera de Medicina, prácticamente de cero, porque quería cerrar ese círculo. Pero la vida me vuelve a llevar por el camino de la pasión y eso es el fútbol actual", sentencia.

Unión La Calera es uno de los equipos más atractivos del Campeonato Nacional, en la lucha por el liderato con Universidad Católica y Unión Española. Foto: Agencia Uno

Ni la pandemia lo acercó a la labor de los médicos. "No, soy totalmente sincero. Solamente me enfocaba en mi trabajo. Me interesaba lógicamente, estoy al tanto. En algunas oportunidades suelo leer algún artículo, pero no me entusiasma", explica.

"A lo mejor en cinco o diez años digo 'bueno, ahora me vuelve a entusiasmar'. Pero en este momento, como en toda mi vida, lo hacía al revés de lo que lo hace la gente normal, que estudia y su hobbie es el fútbol", reflexiona el entrenador santafesino.

"Para no estar totalmente involucrado las 24 horas en el fútbol, salgo un poco del fútbol y empiezo a ver las otras cosas que tiene la vida. Unos estudian por algún hobbie, alguna lectura, yo opto por algo aparte que es la medicina", justifica.

De todas formas, Vojvoda reconoce no utiliza su formación de médico en el fútbol y prefiere respetar los roles: "Yo confío en los profesionales, porque la medicina es estar en el día a día. Como en todo trabajo uno puede saber, puede leer, pero si no lo practica, no está en el continuo contacto con el paciente, no digo que se vaya olvidando, pero uno va perdiendo esa intuición".

Por eso, dice que solo le queda "una humilde opinión, pero pasa a ser eso. O decir 'me reservo esto para mí, porque hay gente mucho más capacitada, que está en continuo contacto con el día a día de la medicina".

"La medicina es una ciencia que necesita mucha información y mucha lectura, porque avanza en el día a día. Uno necesita estar al corriente de todo lo nuevo y para eso hace falta tiempo y dedicación. Yo no se lo doy a la medicina, sino que todo ese tiempo se lo doy al fútbol", completa.