Johnny Herrera se une al ninguneo al duelo entre Universidad Católica y Colo Colo: "El único equipo que tiene dos Clásicos es la U"

Johnny Herrera, ídolo azul, no se quedó atrás en el debate que rodea al duelo entre Universidad Católica y Colo Colo tras los dichos de Maximiliano Falcón. El ex portero de la Universidad de Chile cree que el duelo de este domingo no es un "clásico".