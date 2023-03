Uno de los clubes más importantes del mundo es el Real Madrid, elenco que se fundó en 1902 y que es considerado como el más grande en la historia del fútbol. En sus 120 años de trayectoria sólo un chileno ha podido defender los colores Merengues: Iván Luis Zamorano Zamora, delantero nacional que dejó su huella con la camiseta madrilista al anotar 101 goles y ganar cuatro campeonatos.

Pero Bam Bam perfectamente pudo ser el segundo futbolista chileno en vestir tal camiseta. Años atrás, Elías Figueroa, defensor chileno y de basta trayectoria pudo llegar al cuadro Merengue debido a sus sólidas actuaciones que le permitieron disputar tres Copas del Mundo y ser el mejor jugador de América en tres votaciones consecutivas.

"Sí, el Real Madrid me quería como fuera. De hecho, me mandaron los pasajes y todo, pero yo de niño siempre tuve la inquietud de hacer inversiones con la platita que ganaba. Tenía una fábrica de calzados en Uruguay, y en Europa no pagaban tanto como hoy en día", señaló el ex defensor nacional en entrevista con La Tercera.

En ese entonces el futbolista militaba en Brasil y resaltó que en lo económico era más conveniente quedarse en Sudamérica antes de partir a España y vestir la camiseta del Real Madrid. "No solo eso, sino que estaba cerca de la fábrica de calzados en Uruguay. La podía cuidar. Me fue bastante bien en los negocios y ahora tenemos los famosos vinos Don Elías.", agregó.

Además, recordó a los mejores equipos a los que enfrentó, destacando al que pudo ser uno de sus clubes. "Vi varios buenos y excelentes equipos. Enfrenté al Real Madrid famoso, yo ya estaba en Peñarol. Peñarol e Internacional han sido dos de los grandes equipos en que jugué. Con Peñarol hacíamos gira por Europa y enfrentábamos al Bayern, al Real Madrid. También el Santos de Pelé...".

Durante su exitosa carrera profesional, Elías Figueroa sólo militó en América, En Chile defendió los colores de Unión La Calera, Santiago Wanderers, Palestino y Colo Colo. En Uruguay a Peñarol, en Brasil a Internacional y en Estados Unidos al Fort Lauderdale Strikers, logrando un total de trece títulos durante su trayectoria como jugador.