El sueño que tienen el entrenador de la U femenina: "Lo conversamos y me gustaría traer a Carla Guerrero"

Carlos Véliz, actual entrenador de Universidad de Chile y ex multicampeón con Colo Colo Femenino, en conversación con el programa Contragolpe de Redgol, contó el sueño que tiene para su equipo.

El ténico quiere fichar a Carla Guerrero, con la que compartió en las Guerreras Albas muchos años, afianzando una buena amistad entre ambos.

Es por eso que Carlos Véliz contó el sueño azul que tiene con la reconocida hincha de la U y mundialista. "Yo siento gran admiración por una jugadora que ustedes ya la conocen. Aparte como persona le tengo mucho cariño y es con Carla Guerrero. Me gusta mucho su forma de jugar, me gusta mucho su liderazgo dentro de la cancha y sé que con ella puedo confiar. Es una jugadora que está en la elite. Me gustaría poder traerla. Sé que es difícil, está en el Rayo Vallecano. Si pudiera traerla, la traería a ella", expresó.

Carla Guerrero en el Mundial de Francia

Recordemos que Carla Guerrero, en conversación con Contragolpe hace algunas semanas, no ocultó su deseo de llegar a Universidad de Chile.

Para finalizar, el técnico de la U agregó que, "yo recibo con los brazos abiertos a la Carla. Lo conversamos en alguna oportunidad, no me dijo no, tampoco sí, por lo que está viviendo en España. Yo sé que Carla puede llegar a la U y ahí marcará un hito importante".