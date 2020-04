Deportes Iquique suspende a sus dos arqueros que arrojaron doping

Deportes Iquique pasa por un duro momento institucional, debido a que dos de sus tres arqueros arrojaron doping por consumo de furosemida.

Los metas Julio Bórquez y Luis Sotomayor dieron positivo en un examen realizado en febrero pasado, por ende, el elenco nortino dicidió suspenderlos de manera provisoria.

Los Dragones Celestes, mediante un comunicado, dieron a conocer la situación de sus porteros suplentes, a quienes respaldan.

"Estamos reuniendo los antecedentes necesarios para comprender la situación en forma integral y prestar el apoyo que sea necesario a nuestros jugadores en lo reglamentario", señala el elenco celeste.

"Para que no quede ninguna duda de su integridad, los jugadores voluntariamente han pedido que nuestra institución los sometiera a exámenes para acreditar que no han consumido otra sustancia prohibida distinta a la que motiva el reproche. Por lo anterior, nuestro club contrató los servicio del Laboratorio Clínico de nuestra ciudad Clinicum que el día de hoy tomó muestras, las analizó y concluyó que no existen sustancias prohibidas en los organismos de nuestros jugadores", agrega el escrito.

Bórquez y Sotomayor dicen que son inocentes, situación que se resolverá mediante una investigación.