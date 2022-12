Para nadie es un misterio el amor y pasión que despierta en Daniella Chavez su querido O’Higgins de Rancagua. La modelo cada cierto tiempo aparece con opiniones bastante incendiarias y, digámoslo, futbolizadas, demostrando que está muy preocupada del día a día del cuadro celeste.

Ahora el que tuvo que sufrirla es el nuevo DT de O’Higgins para la temporada 2023, el argentino Pablo De Muner, quien viene de dirigir a Club Atlético San Martín de Tucumán recientemente y en el pasado tiene experiencia en Independiente de Rivadavia, All Boys y Defensa y Justicia (Reserva e Interinato).

Chavez dejó ver su molestia con el entrenador trasandino por su lentitud a la hora de buscar refuerzos y avisó que todavía faltan defensores centrales, un volante creativo y un centrodelantero.

Sin embargo, la modelo fue más allá y se la jugó al decir que De Muner apenas dirigirá cinco partidos y que con este equipo se irán directo al descenso.

“No traes refuerzos, tienes un plantel más que corto Pablo De Muner. Vamos directo para bajar a la B. Es por eso que te doy cinco partidos. No pides jugadores sabiendo que no hay centrales, no hay 10 y no hay 9. Estás jugando a las apuestas como los que te trajeron! 5 partidos. Gracias!”, escribió Daniella en su Twitter personal.

O’Higgins viene de terminar octavo en el Campeonato Nacional 2022 con Mariano Soso en la banca, quedando apenas a un punto de lograr una clasificación a la Copa Sudamericana 2023. ¿Logrará Pablo De Muner mejorar este registro y doblarle la mano a Daniella Chavez?