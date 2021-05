Luis Jiménez y Carlos Villanueva afirman: “Somos mejores que la dupla Fernández-Valdivia del 2006, todo el rato”

Este jueves se emite un nuevo capítulo del programa “Sabor a Gol” de TNT Sports, el cual contará con la participación de los mediocampistas de Palestino: Luis Jiménez y Carlos Villanueva, quienes mostraron su lado más íntimo confesando que eran mejor dupla que la conformada por Matías Fernández y Jorge Valdivia, en el Colo Colo 2006.

“Somos mejores que la dupla Fernández-Valdivia del 2006, todo el rato, dentro y fuera de la cancha. Especialmente fuera”, dijeron entre medio en broma, medio en serio, destacando la gran amistad que han forjado durante los últimos años.

Pero no todo fue alegría, porque también repasaron su paso por la selección chilena de Marcelo Bielsa: “Me citó todo un año, pero por mis características no calzaba en su estilo de juego. Un día me dijo, 'Carlos, necesito que seas un jugador más atleta y ahí recién vas a poder tener más opciones en la selección'. Lo di todo pero no calcé en su esquema”, expresó el Piña Villanueva.

En tanto, el Mago Jiménez mencionó que “uno siempre espera jugar o ser considerado. Yo estaba en el Inter de Milán con Mancini, en mi primer año (...) Disputando casi todos los partidos a un buen nivel, era titular. Venía a la Selección y no jugaba (...) Pasa por un gusto del técnico”.

Jiménez y Villanueva participan del nuevo programa de TNT Sports. (FOTO: TNT Sports)

Finalmente, relataron algunas anécdotas sobre cómo es la vida y el camarín en el fútbol del medio oriente, la relación con la cultura musulmana y cuáles han sido los futbolistas más talentosos con los que compartieron en sus exitosas carreras futbolísticas.

Recordemos que el programa se emitirá este jueves a las 22:00 horas por el canal de TNT Sports y que ahí podrás escuchar todas las historias de esta dupla que brilla en el Campeonato Nacional con la camiseta de Palestino.