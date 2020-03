Caszely sale en defensa de Reinaldo Rueda ante una baja de sueldo: “No es culpa de él esta pandemia que afecta al mundo”

Siempre directo y sin pelos en la lengua es Carlos Caszely, quien en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa se refirió a un punto que está siendo analizado por la ANFP sobre Reinaldo Rueda, bajarle o suspender su sueldo para afrontar el covid-19.

“Me parece malo, porque no es problema de él esta pandemia. No es culpa de él. Nadie le puso una pistola en el pecho para que viniese para acá. Todos sabemos el estilo de juego que tiene. Él vino por un recambio, que le va a costar mucho y es difícil siempre ganar, pero no es culpa de Rueda”, expresó el ídolo de Colo Colo.

Ahora, sobre la polémica que está generando la reducción de salarios en los jugadores de Unión Española y que están empezando a analizar otros clubes del fútbol chileno, el Rey del metro cuadrado fue categórico: “todos sabemos que los dineros del CDF los siguen cancelando”.

“Por eso no creo que se deban anticipar, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación. Todos vamos a sufrir. Desgraciadamente, siempre va a pagar el de abajo, siempre. Cuando los clubes están ganando mucho dinero, no suben los contratos, no suben los sueldos. Hoy hay una pandemia y por eso no se puede ir a trabajar”, mencionó.