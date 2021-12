Humberto Suazo ha sido uno de los futbolistas más importantes que ha tenido el fútbol chileno en los últimos años. El Chupete fue pieza clave para que Colo Colo llegara a pelear la final de la Copa Sudamericana en 2006, además de ser el goleador de las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 con la selección chilena y ganarse el respeto de todo México con la camiseta del Monterrey.

La trayectoria del artillero ha tenido de todo, pero sus inicios fueron clave para lo que sería más adelante. Y el club donde despertó la chispa del goleador fue en San Antonio Unido, elenco de su ciudad natal y en donde se transformó en leyenda.

Suazo arribó al puerto luego de haber llegado a Universidad Católica con 16 años, pasando por Ñublense y Magallanes. En el 2002 se estrenó con la camiseta lila y desde entonces todo es historia, siendo uno de los mejores delantero que haya visto el fútbol chileno.

Este miércoles el periodista Luis Marambio Torres estrena "Lila del Puerto", libro que recorre la historia de los 60 años de San Antonio Unido. En conversación exclusiva con RedGol, el escrito habla de la importancia que ha tenido Chupete en el club donde hoy es considerado una leyenda.

"A principio de los 90 se volvió a construir una mística que coincidía con el regreso a la democracia en Chile. San Antonio era una de las ciudades con mayores indices de cesantía. El club se transformó en la vía de escape de una ciudad golpeada, pero en ese momento, esa ilusión de volver a ver al SAU en Primera B chocó con la realidad deportiva", señaló.

Fue en esos años oscuros donde el del Planeta Gol diría presente. "El equipo nunca pudo subir hasta el 2012 que lo hizo a la Segunda Profesional. Toda esa expectativa de un pasado profesional se diluyó y en los 90 comienza una apatía de la comunidad, pero en el 2002 llega un cabro llamado Humberto Suazo, sanantonino, su papá había jugado en el club. Y resulta que Chupete logra algo que no se había dado antes, que era atraer a nuevas generaciones y que el cobro chico se pusiera la camiseta del SAU en lugar de la de la de Colo Colo o la U. Se vuelve a construir algo".

- ¿Qué significa la imagen de Humberto Suazo para los hinchas lilas?

Humberto Suazo representa el alma del SAU. Chupete siempre fue un proyecto de gran jugador en Católica, salió de una selección escolar de San Antonio. Se fue a préstamo a Ñublense y en un partido lo fracturaron, se suponía que ya no quería jugar, pero todo coincide con el nacimiento de su hijo André y vuelve a jugar. Lo hace, se reencanta con el fútbol y con el SAU.

Despega, se va a San Luis, Audax y Colo Colo, pero se transformó en un ídolo de la ciudad sin jugar en Primera División. Cuando se va con polémica (de Colo Colo), llega un cuerpo técnico local y va a jugar al SAU gratis. Y no solo eso, hace un estadio y se lo cede para que entrenen gratis. Y cuando no quería jugar (se retira en 2018), vuelve a hacerlo en el SAU gratis. Siempre mantuvo su vínculo.

Chupete, cuando André era un bebé y jugaban en Cartagena de local en 2022, su señora lo llevaba envuelto en un chal de guagua por el frio. Hasta el día de hoy lo guarda, porque creo yo que representa la época en la que se enamora del fútbol de nuevo. Y lo hace porque el ídolo de su vida fue su papá, Pedro Suazo. Muere cuando él estaba despegando de un día para otro, siempre fue su ídolo y él cumplió el sueño de jugar con la camiseta de su papá. Está lleno de simbolismos. Hay poco triunfo, poca cosa tangible pero mucha épica y simbolismos.

- ¿Es un emblema del club?

Chupete es el alma de San Antonio Unido. Es el emblema. Es el corazón y el orgullo de San Antonio Unido.

- Con su salida de México, ¿cree que volverá a terminar su carrera en el SAU o apostará por La Serena?

No sé, está invitado al lanzamiento del libro, pero como tiene que hacer cuarentena quizás no pueda ir. No me quiero meter, es algo que me interesa y mucho. Mi sueño es que se retire en el SAU y que la gente lo ovacione en el nuevo estadio, que aún no se entrega.

Para adquirir el libro "Lila del Puerto" puede ingresar al siguiente link haciendo click aquí.