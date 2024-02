A pesar de no sumar tantos minutos, Alexis Sánchez igual se las ha arreglado para hacerse notar en el Inter de Milán. El Niño Maravilla ha aprovechado al máximo las oportunidades que le han dado, ya sea con gambetas o con actitud.

Este martes el tocopillano nuevamente pudo ingresar a la cancha y fue parte del triunfo del Nerazzurri ante el Atlético de Madrid por la UEFA Champions League. Y en el encuentro, hubo un momento que dio que hablar en redes sociales: su cara a cara con Diego Simeone.

En pleno partido, el chileno fue a disputar un balón y le terminó haciendo gestos al técnico de los Colchoneros. La situación no pasó desapercibida, al punto de que este viernes el elenco lombardo sacó pecho por lo ocurrido.

Alexis Sánchez y su cara a cara con Diego Simeone hacen delirar al Inter

Alexis Sánchez no se ha dejado estar aún cuando Simone Inzaghi no le ha dado muchos minutos en el Inter de Milán. El Niño Maravilla ha dejado su marca cada vez que entró a la cancha y en la UEFA Champions League no fue la excepción.

El tocopillano entró en los 88′ y, además de casi provocar el segundo gol, tuvo un particular cruce con Diego Simeone. En los descuentos y con todo el equipo en el área rival, el Atlético de Madrid intentó salir de contragolpe para encontrar el empate.

Alexis Sánchez fue el único que corrió a marcar a Ángel Correa y le ganó el gallito, ganándose los aplausos de los presentes. Pero en esa misma jugada quedó frente a la banca del Cholo, con el que tuvieron un cruce.

El chileno miró fijamente al argentino y le levantó los brazos en señal de que no tenía nada que reclamar. El DT no tuvo otra más que responderle con desconsuelo por lo ocurrido, lo que llevó al Inter de Milán a desatar su locura.

Este viernes el club compartió el momento en sus redes sociales con un claro mensaje: “El niño sabe”. Esto, ya que tomaron el gesto como una muestra de jerarquía entre lo que es el cuadro lombardo y lo que son los Colchoneros a nivel histórico.

Alexis Sánchez ahora buscará seguir sumando minutos en el Inter de Milán ante la lesión de uno de sus delanteros. El tocopillano busca cerrar la temporada de la mejor manera y tiene una gran oportunidad para mostrarse como no ha podido en toda la campaña.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en Inter esta temporada?

Luego de decir presente en la UEFA Champions League, Alexis Sánchez ha disputado 20 partidos oficiales en total con Inter de Milán en esta temporada. En ellos acumula dos goles, no registra asistencias y alcanza los 545 minutos en la cancha.

¿Cuándo juega Inter de Milán?

Inter de Milán pone la mira en lo que será su pelea por mantener el liderato de la Serie A. Este domingo 25 de febrero desde las 14:00 horas visitan al Lecce buscando alejarse en la cima.

