FC Barcelona una vez más se quedó en el camino en la Champions League, porque perdió por 4-1 como local ante PSG y no pudo poner su nombre en las semifinales del certamen continental.

El encuentro jugado en el estadio Olímpico de Montjuic tuvo una gran polémica, porque se fue expulsado el uruguayo Ronald Araújo, lo que ayudó en la remontada de los franceses, y luego vio la roja el entrenador Xavi Hernández.

El adiestrador catalán protagonizó un momento de furia, y al más puro estilo de Sebastián Beccacece pateó lo que pudo para dejar en claro su ira por las decisiones del réferi István Kovács.

La rabia de Xavi

El ex volante, que avisó que no va a seguir en FC Barcelona durante la próxima temporada, indicó que la roja a Araújo condicionó el resultado del partido.

“La jugada marca la eliminatoria por completo. Hemos tenido el 2-0, pero luego a remolque, con 10 futbolistas, es muy complicado. Es una pena que el trabajo de toda la temporada, que por una decisión arbitral se termine aquí, es una pena. Me hubiera gustado poder jugar once contra once contra el PSG y contra Luis Enrique. La jugada marca la eliminatoria”, expresó.

Luego, el catalán lanzó una frase a modo de despido, debido a que no está peleando por títulos tras la derrota contra PSG.

“Lo volverá a intentar el Barça, ya lo dije ayer (lunes) que yo no soy el importante, hemos hecho una Champions notable, el año que viene volveremos, pero los pequeños detalles hay que cuidarlos”, cerró.

