Toni Kroos presume de su regularidad: "Yo casi nunca estoy lesionado, no sé qué hacen los jugadores lesionados"

Toni Kroos ha sido uno de los mejores fichajes de Real Madrid por la relación de su precio con el sólido rendimiento desde su llegada en 2014. Actualmente tiene una temporada sólida y ha logrado escapar a la plaga de lesiones que tiene el equipo, que no podrá contar con nueve elementos esta miércoles en el duelo ante Atalanta por Champions League.

Para el mediocampista es difícil ponerse en el lugar de los jugadores que se perderán el compromiso de ida de los octavos de final. "No soy la persona adecuada para responder esto. Yo casi nunca estoy lesionado y no sé qué hacen los jugadores lesionados", manifestó el alemán campeón del mundo.

Desconoce cómo puede ser el proceso que viven sus compañeros. "No sé lo que hacen en casa, ni cómo hacen la rehabilitación, ni estoy en sus cuerpos... yo sé lo que hago yo, pero no sé qué pasa. Nos molesta tener tantas lesiones, claro", apuntó.

Kroos es uno de los referentes actuales en el cuadro merengue. "No es importante cómo me veo, yo hago las cosas como siempre. Siempre intento decir mi opinión y fuera y dentro del campo y luego juego igual. Hay muchos jugadores que también me ayudan, como Sergio (Ramos) o Luka (Modric)", indicó.

El alemán reconoce que Atalante será complicado para el Real Madrid. "Es una final para nosotros. La Champions empieza ahora. Sabemos que es un partido difícil y no solo por las bajas. Es un gran rival y saben jugar bien. Tenemos que controlar su juego con balón. Y nosotros podemos hacer algo ofensivamente, pero hay que defender bien".