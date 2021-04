Keylor Navas revela por qué fue al PSG: "Dios me guió a dejar el Real Madrid"

Keylor Navas vive uno de los mejores momentos de su carrera junto al PSG. El arquero costarricense cambió al Real Madrid al no tener espacio en el equipo para brillar junto al elenco parisino, con el que logró llegar a la final de la Champions League de la temporada pasada.

El guardameta sabe que las cosas han sido difíciles para llegar a donde está, siendo el cuadro merengue uno de los capítulos más gloriosos y también polémicos. En conversación con France Football, el halcón habló de cómo se gestó su llegada al Paris Saint-Germain y, de paso, su adiós a la casa blanca.

"Desde que llegué al PSG pude sentir la afección del club hacia mí. El hecho de hablar con Leonardo y todo el staff técnico me ayudó a tomar la decisión. Desde ese día, me uní para dar lo mejor de mí al equipo. Creo que cuando trabajo mejor y con la ayuda de Dios que me da toda la energía y la salud, las cosas salen naturalmente", lanzó el arquero.

Navas valoró su paso por el Real Madrid, pero es una etapa cerrada. Foto: Getty Images

Para Navas lo mejor de ir a los parisinos ha sido la calidad de personas en el plantel. "Tenía compañeros con los que hablé futbolísticamente, pero también humanamente y esto es lo que me permite estar sereno en el vestuario. Y también me siento cerca de personas que trabajan en el club. Este es un club familiar y eso me gusta".

El guardameta tico también explicó como fue la salida del Real Madrid, la que define como "un período complicado. Hay momentos en los que debes tomar decisiones. Tengo un gran reconocimiento al Real Madrid y a todos los compañeros que me han tratado bien. Y por supuesto Zidane, con el que hemos ganado todo. Tenemos una historia en común que no se nos irá de la memoria. Pero hay cosas que no controlamos. Fue Dios el que me guió a dejar el Real Madrid".

Por otro lado, Navas abordó los rumores sobre una posible salida de Kylian Mbappé a los merengues y aseguró que no ha mostrado interés. "Nunca me ha preguntado por el Madrid. Me ha preguntado por mis experiencias, pero nunca por el Madrid".

Finalmente Keylor dio luces de su futuro y se mostró abierto a retirarse en Francia. "Honestamente, no lo sé. Vamos a continuar paso a paso. Es evidente que estoy muy contento de estar aquí y yo seguiré aquí el tiempo que los dirigentes quieran. Por supuesto, si no me quieren más, tendré que salir (risas). Pero estoy contento aquí, y disfruto al 100 % de estar en París. Quiero estar más tiempo en el PSG porque me siento bien física y mentalmente".

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.