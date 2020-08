La particular filosofía de Simeone en la previa de la Champions: “No es importante ganar, sino que es lo único que hay”

Este jueves Atlético de Madrid y RB Leipzig animarán el segundo choque de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Por lo mismo, en la antesala del partido Diego Simeone se refirió al encuentro y de las opciones que tienen para avanzar a la siguiente ronda.

“El partido será importante ante un rival y un entrenador fantástico. Cambian de posiciones continuamente y atacan mucho. Sus números demuestran lo que son. Para ellos mucho respeto. Hay que entender que lo importante no es ganar, sino que es lo único que hay”, mencionó.

El técnico argentino realizó la conferencia de prensa previa al choque de cuartos. (FOTO: Getty)

Al ser consultado si el Atlético merece ganar la Champions, expresó que “no me centro en nada que no nos lleve a lo que es el partido de mañana. Lo que digan los demás no nos ocupa, sólo nos ocupa el rival con su gran entrenador”.

“No considero nada que no me acerque al partido de mañana, no es importante ganar, sino lo único para seguir adelante”, agregó sobre si esta era su última posibilidad de conquistar la Orejona.

Finalmente, al ser consultado si la victoria sobre el Liverpool, vigente campeón del certamen, los posiciona como los grandes favoritos del torneo: “no es referencia, porque el entusiasmo ya pasó por el tiempo. Quedó muy lejos”, sentenció.