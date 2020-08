Fan de Boca Juniors hace sudar en vivo a Christian Martin en Lisboa. "¡Voy a hablar con la policía!"

Los despachos en vivo son material permanente para la sorpresa y la sonrisa. Y qué decir de Christian Martin, el popular informador de FOX Sports en Europa que ahora está emplazado en Lisboa para la definición de la Champions League.

El comunicador se encontraba en un despacho en vivo a un costado del estadio José Alvalade, después de la semifinal que Bayern Múnich le ganó a Lyon este miércoles, cuando recibió la visita de un hincha de Boca Juniors que terminó siendo una mosca en la sopa.

EL IMPERDIBLE DIÁLOGO DE @askomartin CON UN FANÁTICO DE BOCA EN LISBOA#FOXRadio - Memorable momento e ida vuelta entre el periodista y un hincha, que intentó ponerle la casaca xeneize. pic.twitter.com/69APb0YaHe — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 19, 2020

Martin, hincha reconocido de River Plate, reclamó cuando el tipo le pasó la camiseta por el cuerpo. "Con la camiseta no, que me causa urticaria. Está pululando como una mosca, ve la luz, viene y se acomoda", se quejó el doble de Bill Goldberg de la WWE.

El fanático no abandonó el lugar y puso a prueba a Martin. "¿Qué es peor, irse a la B o perder una final en Madrid?", preguntó. Pero la paciencia se acababa. "No vengamos acá con polémicas de filosofía, no hay ninguna discusión, voy a hablar con la policía", contestó.

"Ahora después vamos a terminar esta reunión", completó el ex rugbista con el ánimo ya encendido, mientras el hincha boquense le sacaba unos metros de distancia. Así cerró una jornada deportiva el bueno de Askomartin, con un desagradable invitado.

La Champions League estableció a los dos finalistas que se enfrentarán en el Estadio da Luz el domingo (15:00 horas). PSG buscará cortar la racha de diez victorias consecutivas del Bayern Múnich en Champions para llevarse por primera vez La Orejona.