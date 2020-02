El guiño de Klopp a Juventus: "Tiene el equipo más grande que he visto en mi vida, es una locura"

Este martes vuelve la emoción de la Champions League, con sus partidos de octavos de final, y el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, actual campeón, dijo que el máximo favorito en el presente certamen es Juventus.

El alemán le dio un guiño a los italianos, que cuentan con Cristiano Ronaldo, y que en octavos se medirán con Olympique de Lyon.

"Tienen el equipo más grande que he visto en mi vida; jugadores de mucha calidad también, es una locura", dijo el estratega sobre la Vecchia Signora.

"La Juventus era mi favorita antes de que comenzara la temporada, pero obviamente no veo el fútbol italiano lo suficiente porque no puedo entender por qué no tienen 10 puntos de ventaja", agregó.

Sobre el resto de los equipos en competencia indicó que "la plantilla del Bayern de Múnich también es enorme, el PSG es increíble cuando está en forma, nunca se puede descartar al Barça y no olvidemos al Manchester City porque la Liga de Campeones será uno de sus grandes objetivos".

Mientras que sobre la llave que tendrán ante Atlético Madrid dijo que "no sé hasta donde podemos llegar, pero no hay necesidad de pensarlo todavía porque en este momento lo único en lo que debemos concentrarnos es en el Atlético de Madrid".