El duro cuestionamiento de Fabio Capello a Andrea Pirlo: "Quien esté en la barrera no puede tener miedo"

Andrea Pirlo es uno de los entrenadores más cuestionados en la actualidad en el fútbol de Europa luego que Juventus fuera eliminado en los octavos de final de la Champions League a manos del Porto, a lo que se suma la difícil situación en la que se encuentra en la Serie A en la que está tercero a 10 puntos del líder, Inter de Milán.

Tras la caída ante los Dragones en tiempo extra, llovieron críticas para el exjugador y una de las más fuertes llegó por parte de Fabio Capello, el técnico retirado que ahora es comentarista en Sky Sports, quien aprovechó de hacer una pregunta sobre el punto de inflexión del partido: el gol de tiro libre de Sérgio Oliveira.

En la jugada, Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata se abrieron en la barrera y la pelota terminó en el fondo de la red. "Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error gravísimo e imperdonable que no tiene excusas. Cuando preparas los jugadores que tienen que ponerse en la barrera, hablas con ellos y les dices que si alguno tiene miedo que te lo diga y no les pones", afirmó Capello.

������Fabio Capello preguntándole a Pirlo por la barrera de la Juve en el 2-2 del Oporto, en @SkySport.



Transcribo cómo ha formulado la pregunta porque la cara de Pirlo era un poema: pic.twitter.com/JjweilcW48 — Álvaro von Richetti (@vonRichetti) March 9, 2021

"Estás eliminado porque has puestos a dos jugadores que en el tiro se han girado de espaldas al balón y el balón ha entrado. Y no es culpa del portero. Porque uno que no afronta el tiro a cara descubierta sin miedo de hacerse daño es uno que no tiene que ponerse nunca en la barrera", añadió.

La respuesta de Pirlo fue sencilla. "Elegimos nosotros los que forman la barrera, nunca había pasado que se dieran la vuelta. Fue un error y cuando haces errores en la Liga de Campeones, los pagas. Quizás los jugadores no entendieron la importancia del momento", indicó el entrenador de Juventus.