El coronavirus ataca a la revancha entre Barcelona y Napoli por la Champions

ATENCIÓN HINCHAS CRUZADOS �� La Ley de Migración de nuestro país dejó sin arquero a América de Cali para el duelo ante la UC por Libertadores. El portero venezolano, Joel Graterol, no contaba con la visa para entrar a Chile, y tuvo que devolverse a Colombia. ¿Qué tal?

