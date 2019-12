Cristiano se calienta mal y le tira una patada a un hincha que lo “cogotea” por una selfie

Cristiano Ronaldo vivió un momento muy incómodo al terminar el partido entre Bayer Leverkusen y Juventus por el cierre de la fase de grupos de la UEFA Champions League y todo por un fan que se metió a la cancha.

El portugués festejaba la rúbrica de la clasificación de la Vecchia Signora a octavos de final con un 0-2 sobre el equipo de Charles Aránguiz cuando este espontáneo irrumpió. El problema fue que, en su intento, “cogoteó” al astro.

Ahí, obviamente el ex Real Madrid no iba a reaccionar de la mejor manera y atinó a defenderse sacándoselo de encima bruscamente y hasta con una patada de zurda que no llegó a destino.

Afortunadamente, Cristiano no tuvo mayores problemas y al muchacho que se metió se lo llevaron los guardias, se fue sin selfie, seguramente no entrará más a un estadio pero dio la vuelta al mundo.