Manchester United sigue con vida en la UEFA Champions League pese a la temporada llena de altibajos que ha tenido al mando de Ole Gunnar Solskjaer. Este martes los Diablos Rojos rescataron un agónico empate ante el Atalanta en su visita a Italia con un Cristiano Ronaldo gigante.

El delantero portugués fue vital para el resultado, anotando el gol del empate en el primer tiempo y echándose el equipo al hombro para lograr el 2-2 en los descuentos. El Bicho le hizo honor a su apodo de "Mister Champions" y sigue estirando su leyenda en el torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

Solskjaer otra vez fue salvado por CR7 y así lo asumió tras el encuentro, llenándolo de elogios. "Fue un partido apretado, que fluyó en ambas direcciones. Los dos goles (de Atalanta) fueron muy apretados. Por supuesto yo estaba esperando que levantaran la bandera del offside en el segundo gol y en el primero también, porque creo que estaba en posición adelantada. Creo que interfirió con la visión de David (De Gea). El segundo gol fue muy apretado, tras un buen pase", lanzó de entrada.

Tras ello el DT alabó al Bicho. "Cristiano es sencillamente increíble. Es lo que hace. Si hay alguien que quieres que tenga la pelota en el último minuto... y fue una ocasión difícil. No perdió de vista al balón y su técnica en la volea fue increíble".

De hecho, Solskjaer también destacó el primer gol del United, que llegó tras una tremenda jugada asociada. "Fue un gol en equipo de verdad. Gran calidad en los pases. Cuatro, cinco, seis, siete pases... fue el primer momento en que realmente jugamos el fútbol que debemos jugar".

Autocrítico con su presente

Manchester United no lo ha pasado bien en esta temporada y ha dejado muchas dudas en su juego. Esto se vio reflejado en la cancha, donde les costó y mucho asociarse, algo que Ole Gunnar Solskjaer asume poniendo el pecho a las balas.

"A veces uno no piensa en recibir un gol en contra. Sigo pensando que hubo offside (en el gol de Ilicic) y que interfirió con la visión de David. Normalmente es un remate que atajaría. Estás en un lugar difícil, el ambiente era electrizante. Es un rival muy físico y agresivo, un rival muy difícil", explicó.

Eso sí, el DT destacó lo hecho por sus dirigidos. "Definitivamente nadie puede cuestionar el carácter de estos jugadores. Sencillamente no se rinden, no se achican y no dejan de jugar. Tuvimos que hacer algunos cambios y funcionaron".