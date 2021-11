Real Madrid se mantiene firme en su lucha por una nueva Champions League y este miércoles dio un gran paso para meterse en los octavos de final. El elenco Merengue se impuso por 2-1 ante el Shakhtar Donetsk y escaló al primer lugar del Grupo D.

Pero pese a la victoria, una situación particular se vivió en el estadio Santiago Bernabéu. El estilo de juego de la mano de Carlo Ancelotti no logra convencer a los hinchas, quienes se lo hicieron saber con pifias en pleno partido.

En conferencia de prensa, el técnico abordó la situación y dejó en claro que no le complica, al punto de agradecerlo. "Entiendo los pitos porque conozco el ambiente. Es un estadio que exige mucho, empezamos bien los dos tiempos y luego bajamos, fuimos poco agresivos... Esto puede pasar y es bueno que la afición nos despierte con algunos pitos".

Por otro lado, destacó el partidazo de Thibaut Courtois, Vinicius Jr. y Karim Benzema. "Es verdad que ellos han destacado más que otros jugadores. Es un equipo que lo están intentando todo, que hay jugadores como Alaba y Militao que también lo han hecho bien. Estoy de acuerdo en que han brillado Courtois, Vini y Benzema, pero el Real Madrid es el Real Madrid y es un equipo".

Pese a ello, el técnico también destacó lo hecho por su rival, que lo complicó más de lo esperado y por poco le saca un empate. "El Shakhtar ha buscado nuestra espalda en la primera parte, marcó un gol y en la segunda parte hemos defendido con bloque más bajo".

La ausencia de Hazard

Uno de los que se esperaba que sumara minutos en el partido de hoy era Eden Hazard. Sin embargo, el belga no apareció ni por si acaso y sigue estirando su mal presente desde que llegó al Real Madrid.

"Hazard está listo para jugar, podía ser hoy o puede ser el sábado. Es verdad que necesita minutos para tener la mejor condición. He pensado ponerlo, pero por estrategia al final he puesto un extremo. Él es mejor por dentro", señaló Ancelotti.

Finalmente el técnico del Real Madrid dijo entender la molestia de los jugadores que no están jugando. "Enfadarse es normal y lo entiendo. Entiendo muy bien lo que pasa cuando un jugador no juega o cuando calienta y no sale. Le he dicho a los jugadores que no han salido y lo siento. Marcelo ha calentado 40 minutos, tiene cuatro Champions, es un jugador muy importante, y no le he sacado porque he visto que el partido no estaba para eso. Es trabajo del entrenador y es un poco fea esa parte".