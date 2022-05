Real Madrid es el nuevo y vigente campeón de la Champions League tras derrotar por 1-0 al Liverpool en la final del sábado en París. El gasto fue de los reds, pero el equipo de Jürgen Klopp se encontró con un Thibaut Courtois inspiradísimo mientras Vinícius Júnior mandó adentro la que tuvo.

En RedGol en La Clave el ex defensa y hoy comentarista de la casa, Cristián Basaure, analizó lo que fue la final, el triunfo merengue y la derrota de los ingleses.

“Depende del paladar futbolístico. Mucha gente dice que fue un sólo un 1-0 y no pasa nada, que no fue como una final de Champions con más goles en los últimos minutos, tiempo de alargue… Pero fue un partido estratégico en cuanto a estrategia colectiva y calidad individual”, dijo Basa.

El táctico agregó que “uno se queda con que Courtois tapó mucho, pero el Real Madrid hizo un partido muy inteligente. Si vas jugador por jugador tienen una clase tremenda: Valverde, lo que ha crecido. Casemiro que siempre llega a las coberturas, Dani Carvajal que casi pasa desapercibido, lleva años jugando en el Real Madrid y anuló a Luis Díaz”.

“Por el otro lado Mendy y Alaba que lloraba en el último minuto. Lo que hace Toni Kross. Juegan siempre y siempre ganando. Modric. Es impresionante… juegan Champions League, juegan finales del mundo. Lo de Benzema, que por ahí leí que Henry dijo que ya se acabó el Balón de Oro porque lo gana Benzema esta temporada”, complementó el otrora zaguero.

Por otro lado, Basa destacó la capacidad del Madrid para defender cerca de su arco y ser efectivos frente a la portería del Liverpool. Y ojo, que Liverpool tampoco tuvo la pelota tanto más que los merengues.

“Fue un lindo partido, les daré datitos breves, porque quedó la impresión que el Liverpool fue levemente superior y le pasó por arriba al Madrid, pero por la zona en que se jugó el partido”, sostuvo.

Cristián Basaure sentenció que “en posesión efectiva de balón tuvo solamente un minuto y medio más el Liverpool que el Madrid. La diferencia es que la tuvo en área rival. Pero son manera de jugar. Si defiendo cerca de mi arco, salgo rápido a atacar y soy eficaz en la portería rival, no hay problemas. Me parece que fue un triunfo merecido porque tuvo la capacidad de convertir el gol, supo defender y administrar el balón cuando el partido lo demandaba y otro valor importante que siempre me gusta resaltar es el tiempo efectivo de juego: casi 60 minutos en la final”.