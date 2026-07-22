El mercado de fichajes continúa dejando movimientos en el fútbol chileno y Universidad de Concepción oficializó una importante reestructuración de su plantel de cara a la segunda rueda del campeonato. En total, cinco futbolistas dejarán el club en este mercado.
A través de sus redes sociales, el conjunto penquista confirmó las salidas de Santiago Silva, Ariel Uribe, Luca Kmet, Agustín Urzi y Walter Molas, detallando la situación contractual de cada uno de ellos.
Los motivos de las salidas de U de Conce
- Santiago Silva: llegó a un acuerdo con el club para poner fin de manera anticipada a su contrato.
- Ariel Uribe: finalizó su préstamo desde Unión Española y continuará su carrera en Audax Italiano.
- Luca Kmet: también terminó anticipadamente su cesión y regresará a Lanús.
- Agustín Urzi: Universidad de Concepción hizo efectiva la opción de compra de sus derechos desde Juárez, pero inmediatamente lo cedió por una temporada, con opción de compra, al Levadiakos de Grecia.
- Walter Molas: concluyó el período de su préstamo desde Boca Juniors y regresará al club argentino.
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El presente de Universidad de Concepción
El cuadro regresó este año a la máxima categoría del fútbol chileno tras consagrarse campeón de la Primera B.
En su retorno a la división de honor, cerró la primera rueda en el undécimo lugar de la tabla, por lo que en el segundo semestre buscará meterse en la pelea por un cupo a las competencias internacionales.
Con ese objetivo, el club ya comenzó a reforzar su plantel con las incorporaciones del extremo Iam González, de 22 años, y del arquero argentino Jorge Braun.
En síntesis:
- Universidad de Concepción oficializó la salida de cinco futbolistas de su plantel.
- El club penquista terminó la primera rueda en el undécimo lugar de la tabla.
- Iam González y Jorge Braun se sumaron como los nuevos refuerzos del equipo.