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Mercado de fichajes

¡Grandes cambios! U de Concepción remece el mercado y confirma la salida de cinco jugadores

El cuadro penquista confirmó la salida de cinco futbolistas de su plantel para la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Por Andrea Petersen

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El cuadro penquista anunció 5 salidas esta temporada.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEl cuadro penquista anunció 5 salidas esta temporada.

El mercado de fichajes continúa dejando movimientos en el fútbol chileno y Universidad de Concepción oficializó una importante reestructuración de su plantel de cara a la segunda rueda del campeonato. En total, cinco futbolistas dejarán el club en este mercado.

A través de sus redes sociales, el conjunto penquista confirmó las salidas de Santiago Silva, Ariel Uribe, Luca Kmet, Agustín Urzi y Walter Molas, detallando la situación contractual de cada uno de ellos.

Los motivos de las salidas de U de Conce

  • Santiago Silva: llegó a un acuerdo con el club para poner fin de manera anticipada a su contrato.
  • Ariel Uribe: finalizó su préstamo desde Unión Española y continuará su carrera en Audax Italiano.
  • Luca Kmet: también terminó anticipadamente su cesión y regresará a Lanús.
  • Agustín Urzi: Universidad de Concepción hizo efectiva la opción de compra de sus derechos desde Juárez, pero inmediatamente lo cedió por una temporada, con opción de compra, al Levadiakos de Grecia.
  • Walter Molas: concluyó el período de su préstamo desde Boca Juniors y regresará al club argentino.
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El presente de Universidad de Concepción

El cuadro regresó este año a la máxima categoría del fútbol chileno tras consagrarse campeón de la Primera B.

En su retorno a la división de honor, cerró la primera rueda en el undécimo lugar de la tabla, por lo que en el segundo semestre buscará meterse en la pelea por un cupo a las competencias internacionales.

Con ese objetivo, el club ya comenzó a reforzar su plantel con las incorporaciones del extremo Iam González, de 22 años, y del arquero argentino Jorge Braun.

En síntesis:

  • Universidad de Concepción oficializó la salida de cinco futbolistas de su plantel.
  • El club penquista terminó la primera rueda en el undécimo lugar de la tabla.
  • Iam González y Jorge Braun se sumaron como los nuevos refuerzos del equipo.
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