El cuadro penquista confirmó la salida de cinco futbolistas de su plantel para la segunda rueda del Campeonato Nacional.

El mercado de fichajes continúa dejando movimientos en el fútbol chileno y Universidad de Concepción oficializó una importante reestructuración de su plantel de cara a la segunda rueda del campeonato. En total, cinco futbolistas dejarán el club en este mercado.

A través de sus redes sociales, el conjunto penquista confirmó las salidas de Santiago Silva, Ariel Uribe, Luca Kmet, Agustín Urzi y Walter Molas, detallando la situación contractual de cada uno de ellos.

Los motivos de las salidas de U de Conce

Santiago Silva : llegó a un acuerdo con el club para poner fin de manera anticipada a su contrato.

: llegó a un acuerdo con el club para poner fin de manera anticipada a su contrato. Ariel Uribe : finalizó su préstamo desde Unión Española y continuará su carrera en Audax Italiano.

: finalizó su préstamo desde Unión Española y continuará su carrera en Audax Italiano. Luca Kmet : también terminó anticipadamente su cesión y regresará a Lanús.

: también terminó anticipadamente su cesión y regresará a Lanús. Agustín Urzi : Universidad de Concepción hizo efectiva la opción de compra de sus derechos desde Juárez, pero inmediatamente lo cedió por una temporada, con opción de compra, al Levadiakos de Grecia.

: Universidad de Concepción hizo efectiva la opción de compra de sus derechos desde Juárez, pero inmediatamente lo cedió por una temporada, con opción de compra, al Levadiakos de Grecia. Walter Molas: concluyó el período de su préstamo desde Boca Juniors y regresará al club argentino.

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El presente de Universidad de Concepción

El cuadro regresó este año a la máxima categoría del fútbol chileno tras consagrarse campeón de la Primera B.

En su retorno a la división de honor, cerró la primera rueda en el undécimo lugar de la tabla, por lo que en el segundo semestre buscará meterse en la pelea por un cupo a las competencias internacionales.

Con ese objetivo, el club ya comenzó a reforzar su plantel con las incorporaciones del extremo Iam González, de 22 años, y del arquero argentino Jorge Braun.

En síntesis: