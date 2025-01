Este goleador chileno que tiene avanzadas conversaciones para emigrar a la primera división de Argentina había dado luces de una polémica. Lo hizo con una publicación en su cuenta de Instagram donde quedó claro el cruce que vive con su club.

Las referencias son para Ignacio Jeraldino, autor de 12 conquistas en el Campeonato Nacional 2024. Una pieza clave para que el Audax Italiano se mantuviera en la categoría de élite del fútbol chileno. Y ya había mostrado su descontento por alguna situación en los Tanos.

De hecho, usó su cuenta de Instagram para despedir con muchísimo afecto a su amigo Fabián Torres, uno de los referentes del cuadro verde. “Agradezco al fútbol por haberme presentado a una persona como tú: con humildad, grandes valores y entregándote al 100 siempre”, escribió el Nacho en dicha red social.

“Gracias por alegrarme cuando andaba con el tarro por cosas que no eran de mi parecer. Te deseo lo mejor en este nuevo camino que tomarán como familia”, apuntó también el atacante surgido en las divisiones inferiores de Unión San Felipe.

Captura Instagram Ignacio Jeraldino.

Ese tierno mensaje se sumó a un irónico recado que Jeraldino lanzó respecto de tres atributos que los audinos dicen tener como institución. Y ese tira y afloja parece muy lejos de terminar. Así al menos lo reportó el medio Tanoticias, que suele tener información certera del devenir itálico.

Polémica en Audax con Jeraldino, el goleador chileno que busca Banfield de Argentina

La polémica entre Ignacio Jeraldino, segundo goleador chileno que tuvo el Campeonato Nacional que además interesa en Argentina, tiene un capítulo más. Tanoticias reportó una situación muy irregular en la pretemporada de Audax Italiano.

Ignacio Jeraldino aguanta la marca de Juan Fuentes, nuevo refuerzo de La Serena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Jeraldino no entrenó con el primer equipo esta mañana. Nos cuentan que lo tienen con ropa de calle”, escribió el citado medio en su cuenta de Twitter sobre esta situación que involucra al ex Parma de Italia. Así las cosas, Juan José Ribera no lo tuvo entre sus pupilos este 5 de enero.

Pero hubo más. “No le dieron indumentaria para entrenar. Noticia en desarrollo”, destapó Tanoticias. Como respuesta al tuit del aludido medio llegaron muchas críticas por esto. También apareció un hincha de Universidad Católica que lo invitó a entrenar en San Carlos de Apoquindo, consciente de que es uno de los nombres apuntados en la carpeta de posibles refuerzos.