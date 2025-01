Jaime García esbozó una gran sonrisa en el estadio El Morro con la goleada de Huachipato sobre Naval en el Clásico Chorero, pero todavía no sabe a ciencia cierta qué pasará con Cris Martínez. El zurdo delantero tiene una posibilidad concreta de emigrar a Argentina.

Es seguido con mucho interés por Banfield, que ya inició conversaciones formales para quedarse con los servicios de Martínez. Esa situación fue consultada a García, quien prefirió direccionar su energía hacia el plantel completo. “Me enfoco en los jugadores que tenemos”, introdujo el adiestrador.

“Hay algunos que son súper importantes para el club, han marcado un tiempo muy importante, cosas históricas también. Me enfoco en que en algún momento tendrán que vender piezas. Fueron súper claros con que en algún momento podrían salir jugadores del club”, expuso el DT, quien en 2024 fue entrenador de Santiago Wanderers.

Cris Martínez tiene chances de jugar en Argentina. (Foto: Huachipato).

Y prosiguió. “Pero así como salen, también tienen que llegar para poder suplir esos puestos que dejarán. Nada más que eso, no hay nada de trasfondo. Sé que hay rumores, pero uno le tiene un respeto único a los jugadores que son grandes. No me ha llegado nada oficial”, expuso García tras la victoria ante los navalinos.

Jaime García obliga a Huachipato a fichar un reemplazo de Cris Martínez

Para Jaime García, la salida de Cris Martínez se puede solucionar en Huachipato con una buena elección en el mercado de fichajes. Aunque no es seguro que el paraguayo nacionalizado chileno aterrice en el Taladro. “Son rumores por él y más jugadores, pero yo tenía claro cuáles eran las normas”, reconoció el DT.

“Huachipato tiende siempre a vender jugadores. Ellos, como dueños del club, yo no me meto más que eso. Yo veo lo deportivo. Si sale un jugador que es importante tendrán que traer otro”, manifestó García, quien solicitó la contratación de varios refuerzos que llegaron a la usina. Como Rafael Caroca, Óscar Ortega, Rodrigo Odriozola y Lionel Altamirano, entre otros.

De todas maneras, el desafío ya está sobre la mesa. “Tendré que analizar bien lo que se viene a futuro, pero por ahora me dedico a los jugadores que están. Por lo menos acá, todo está tranquilo. Y si sale alguno, habrá que traer lo que corresponde en el puesto que nos falte”, sentenció García, con la temporada 2025 entre una ceja y la otra.

