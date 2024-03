Cris Martínez es una pieza indiscutida de Huachipato, que recién en la cuarta jornada del Campeonato Nacional 2024 consiguió la primera victoria. El actual monarca de la primera división chilena viajó hasta El Salvador y derrotó por 2-1 a Cobresal.

El primer tanto de los Acereros lo anotó Maximiliano Gutiérrez y en el tiempo de descuento de la primera parte, apareció el paraguayo-chileno. Martínez aprovechó una asistencia de Maximiliano Rodríguez y puso el 2-0 transitorio. Aunque el partido tomó otro cariz tras el descuento de Franco García.

Pero a pesar de todo, el cuadro de la usina logró sumar tres puntos tranquilizadores para el DT argentino Javier Sanguinetti. Y luego de esa victoria, que puede servirle al cuadro de Talcahuano para despegar, el “23” tuvo un encontrón con un fanático en Twitter.

“Qué asco el partido de Cris Martínez, hueón. Me da paja putearlo, pero ordinario igual que todo el equipo no más”, fue la crítica de este hincha del Huachi para el zurdo ariete de 31 años que tiene una vasta experiencia en el fútbol chileno. Pero ese fustigamiento no pasó inadvertido para el exartillero del Santos Laguna de México y Universitario de Perú.

Cris Martínez trata de “weón de cartón” a un hincha de Huachipato que lo criticó en Twitter

Cris Martínez anotó el gol que sirvió para confirmar el primer triunfo de Huachipato esta temporada. Y también para que el Campeón del Sur pueda salir del fondo en la tabla de posiciones. Luego de esta importante victoria, el oriundo de Carlos Antonio López interactuó en la ex red social del pajarito.

Le respondió a @MatoxTrashy con mucha ironía, algo de rabia y también una envidiable elocuencia. “Me imagino que gritaste gol, weón de cartón”, le retrucó Martínez en X. Como un chileno más, pues en 2012 que llegó a Chile para jugar por San Luis de Quillota.

Así las cosas, el Huachi debe confirmar el alza en el rendimiento en el estadio CAP. Allí recibirá al complicado Deportes Copiapó en la quinta jornada del certamen. Aquel duelo se disputará el 17 de marzo a contar del mediodía, según el horario de Chile continental.

