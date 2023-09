Colo Colo ha visto pasar a muchos jugadores por sus inferiores y uno de ellos fue Maximiliano Rodríguez, hoy atacante de Huachipato. El centrodelantero de 23 años suma cinco goles en el escolta del certamen. También regaló dos asistencias y se ganó la consideración de Eduardo Berizzo.

De hecho, el Toto lo llamó para un microciclo de la Roja Sub 23. Fue en una entrevista con DSports que el atacante que ocupa la camiseta “15” contó parte de su trayectoria en el fútbol. “Fue una vuelta larga. En un momento estuve en Colo Colo”, repasó Rodríguez con el panel del programa De Fútbol Se Habla Así. Esa estadía duró hasta los 13 años.

“Era chico, no pude seguir donde quería”, contó. En la segunda parte de 2013 jugó para la selección de Puente Alto. “Luego me tocó ir a Cobresal, aprendí mucho. Me fue bien, hice hartos goles”, recordó el ariete, nacido en Talcahuano el 31 de mayo del 2000. Su paso por los mineros terminó cuando tenía 17 años, según le confirmó a RedGol un directivo de los albinaranjas. Precisamente lo captaron en un amistoso ante el cuadro puentealtino.

Luego de eso, arribó al club donde hoy es el tercer máximo artillero, por detrás de Cris Martínez y Gonzalo Montes. “Se me dio la oportunidad de venir a Huachipato, una gran institución. He tomado confianza este año. Salieron las cosas positivas, como uno ha querido. Pero estoy tranquilo”, apuntó el Maxi, quien ya superó las cuatro conquistas del Campeonato Nacional 2022.

La decepción en Colo Colo de Maxi Rodríguez encontró revancha en Huachipato

Esa frustración que vivió en Colo Colo tuvo remedio para Maxi Rodríguez, quien cautivó a la dirigencia de Huachipato. Con la dirección técnica del argentino Gustavo Álvarez, el cuadro acerero está encaramado en la lucha por el título. Curiosamente, compite contra los otros dos clubes que el “15” defendió en su carrera.

“De principio de año que trabajamos con la idea de estar en los puestos altos. Queríamos pelear cosas importantes. Gracias a dios se nos están dando las cosas y estamos en la parte alta”, aseguró el ariete que mide un metro y 84 centímetros. Por cierto, tiene ilusiones de un traspaso.

Pero lo primero es otra cosa. “No les cierro las puertas a ningún equipo. Quiero seguir trabajando en Huachipato de la mejor manera y terminar bien el año. Queremos campeonar y a fin de año ver qué nos espera. Por ahora voy paso a paso y tranquilo por lo hecho en Huachipato”, sentenció Maximiliano Rodríguez en DSports.

¿Cuántos goles ha marcado Maxi Rodríguez en Huachipato?

Según Transfermarkt, Maximiliano Rodríguez ha anotado 12 goles en 88 partidos disputados por Huachipato. También regaló cuatro asistencias.

¿En qué lugar marcha Huachipato en el Campeonato Nacional 2023?

A día de hoy, 28 de septiembre, Huachipato es el sublíder en la tabla de posiciones.