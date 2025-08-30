Apuestas en Liverpool vs Arsenal, el duelo de líderes y candidatos en la Premier League

RedGol presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Liverpool vs Arsenal en la tercera fecha de la Premier League 2025/26.

Este domingo a las 11:30 horas (de Chile), Liverpool y Arsenal protagonizarán un choque de alto vuelo en la segunda fecha de la Premier League 2025/26, en el que al menos uno de los dos dejará el arranque perfecto.

Los Reds vienen de imponerse a Newcastle y Bournemouth, mientras que los Gunners superaron a Leeds y Manchester United. Así, el enfrentamiento definirá qué equipo se mantiene en la lucha por la cima junto a Tottenham, que también suma dos victorias consecutivas.

Antes de que comience el juego en Anfield, nuestro analista te entrega tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Liverpool vs Arsenal

Goles totales: Más de 2.5 1.75 Anotará o dará una asistencia: Hugo Ekitike 1.93 Goles totales de Liverpool: Más de 1.5 1.95

La Premier League promete goles

Estos equipos han ofrecido enfrentamientos muy emocionantes en el último tiempo, de hecho, en la temporada pasada, igualaron 2-2 en los dos enfrentamientos de la liga inglesa.

En siete de los últimos ocho partidos oficiales de los Reds y en cinco de los anteriores siete de los Gunners, hubo más de dos goles.

Goles totales: Más de 2.5 – 1.75 en Betano

Ekitike brilla en sus primeros partidos con Liverpool

Hugo Ekitike brilla con Liverpool: llegó en este mercado de fichajes y marcó tres goles en sus tres primeros partidos oficiales. Celebró en la Commuunity Shield contra Crystal Palace y en la Premier League frente a Newcastle United y Bournemouth. En este último juego también aportó una asistencia.

Anotará o dará una asistencia: Hugo Ekitike – 1.93 en Betano

Las brillantes estadísticas de Liverpool en Anfield

Liverpool ha tenido actuaciones brillantes en Anfield de la mano de Arne Slot: perdió solo uno de sus 19 partidos como local en la última liga. En 16 de los 18 duelos restantes, anotó al menos dos goles.

También marcó cuatro en la primera fecha de esta Premier League, frente a Bournemouth.

Goles totales de Liverpool: Más de 1.5 – 1.95 en Betano

Con Ekitike en estado de gracia y la ofensiva de los Gunners lista para responder, este partido es una mina de oportunidades para quienes saben aprovecharlas. Si quieres comenzar con la mejor ventaja posible, revisa los bonos de bienvenida más destacados y eleva tus apuestas en este choque de gigantes.

Cuotas en Liverpool vs Arsenal

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Liverpool vs Arsenal: últimos partidos