Apuestas en Liverpool vs Arsenal, el duelo de líderes y candidatos en la Premier League

Este domingo a las 11:30 horas (de Chile), Liverpool y Arsenal protagonizarán un choque de alto vuelo en la segunda fecha de la Premier League 2025/26, en el que al menos uno de los dos dejará el arranque perfecto.
Los Reds vienen de imponerse a Newcastle y Bournemouth, mientras que los Gunners superaron a Leeds y Manchester United. Así, el enfrentamiento definirá qué equipo se mantiene en la lucha por la cima junto a Tottenham, que también suma dos victorias consecutivas.
Antes de que comience el juego en Anfield, nuestro analista te entrega tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.
Pronósticos para apostar en Liverpool vs Arsenal
|Goles totales: Más de 2.5
|1.75
|Anotará o dará una asistencia: Hugo Ekitike
|1.93
|Goles totales de Liverpool: Más de 1.5
|1.95
La Premier League promete goles
Estos equipos han ofrecido enfrentamientos muy emocionantes en el último tiempo, de hecho, en la temporada pasada, igualaron 2-2 en los dos enfrentamientos de la liga inglesa.
En siete de los últimos ocho partidos oficiales de los Reds y en cinco de los anteriores siete de los Gunners, hubo más de dos goles.
Goles totales: Más de 2.5 – 1.75 en Betano
Ekitike brilla en sus primeros partidos con Liverpool
Hugo Ekitike brilla con Liverpool: llegó en este mercado de fichajes y marcó tres goles en sus tres primeros partidos oficiales. Celebró en la Commuunity Shield contra Crystal Palace y en la Premier League frente a Newcastle United y Bournemouth. En este último juego también aportó una asistencia.
Anotará o dará una asistencia: Hugo Ekitike – 1.93 en Betano
Las brillantes estadísticas de Liverpool en Anfield
Liverpool ha tenido actuaciones brillantes en Anfield de la mano de Arne Slot: perdió solo uno de sus 19 partidos como local en la última liga. En 16 de los 18 duelos restantes, anotó al menos dos goles.
También marcó cuatro en la primera fecha de esta Premier League, frente a Bournemouth.
Goles totales de Liverpool: Más de 1.5 – 1.95 en Betano
Con Ekitike en estado de gracia y la ofensiva de los Gunners lista para responder, este partido es una mina de oportunidades para quienes saben aprovecharlas. Si quieres comenzar con la mejor ventaja posible, revisa los bonos de bienvenida más destacados y eleva tus apuestas en este choque de gigantes.
Cuotas en Liverpool vs Arsenal
- Victoria de Liverpool – 2.22 en Betano
- Empate – 3.45 en Betano
- Victoria de Arsenal – 3.20 en Betano
Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.
Liverpool vs Arsenal: últimos partidos
- Liverpool 2-2 Arsenal (Premier League 2024/25)
- Arsenal 2-2 Liverpool (Premier League 2024/25)
- Liverpool 2-1 Arsenal (Amistoso de Clubes 2024)
- Arsenal 3-1 Liverpool (Premier League 2023/24)
- Arsenal 0-2 Liverpool (FA Cup 2023/24)