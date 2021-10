El duelo entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta por la fecha 24 del Campeonato Nacional estuvo marcado por numerosas lesiones en el elenco azul, sin embargo, la más terrible de todas fue la de Nahuel Luján, quien debió ser retirado en ambulancia.

Cuando el partido ya estaba empatado 2-2 y se jugaban los últimos minutos en el estadio El Teniente de Rancagua, el delantero fue a disputar un balón cayendo de pésima manera y con todo el peso sobre su pierna izquierda, provocándose una escalofriante torcedura.

El dolor y el pánico hicieron preso al jugador de la U, que de imediato debió ser trasladado a un centro médico para evaluar el alcance de la aparentemente terrible lesión.

Para tranquilidad de los hinchas azules, y pese a que aún no hay parte médico oficial en torno a la dolencia del trasandino, Luján sacó la voz en su cuenta de Instagram para relatar el desolador momento vivido.

“Estoy bien gracias a Dios. Decirles que me pegué el susto de mi vida. No tengo palabras de agradecimiento por brindarme tantas buenas energías, les juro que seré fuerte en lo que venga y esto sé que me hará más fuerte que nunca”, escribió.