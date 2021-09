Universidad Católica presentó esta tarde a Fabián Orellana en San Carlos de Apoquindo, dando inicio oficial a la aventura del Histórico en la precordillera. El jugador aseguró que dejará todo por ayudar al club a lograr los objetivos trazados.

El flamante refuerzo de la franja llegó al club con un vínculo por dos años y medio, por lo que aclaró de inmediato que su propósito no es cerrar su exitosa carrera, sino que añadirle más y mejores capítulos.

"Muchos piensan que uno se viene a retirar al fútbol chileno. Pero no es mi caso.El día que me retire me quedo en mi casa. Tengo mucho fútbol aún y me siento capacitado para jugar el tiempo que dura mi contrato”, expresó.

Orellana añadió que "tengo muchas ganas de jugar acá en San Carlos de Apoquindo y quiero devolverles todo el cariño que me han mostrado por redes sociales dejándolo todo en la cancha".

"La decisión (de llegar a la UC) la tomé porque la opción era buena. Tienen muy buen proyecto. Vienen haciendo las cosas bien hace años", complementó, para luego hacer un paralelo entre el fútbol del Viejo Continente y el chileno.

"La diferencia con Europa puede ser la calidad de jugadores... pero acá no se juega mal como muchos piensan. (la chilena) Es una buena liga. Es un buen torno y va creciendo día a día”, opinó.

Orellana vestirá la dorsal 32 en la Católica.

El Histórico alabó a su nuevo equipo asegurando que "lo que ha hecho la UC ha sido espectacular. Su objetivo es muy lindo y con el trabajo de todos, con un equipo unido como el que me encontré, se puede cumplir el objetivo".

"La competencia es buena para todos. Cuando llega uno nuevo al equipo, los que están sienten la obligación de mejorar. Yo voy a ayudar en donde me necesiten. Ya hablé con el entrenador y me dijo dónde quiere que juegue, pero yo estaré donde él me necesite", cerró.