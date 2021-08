La conocida cantante Myriam Hernández participó en el segundo episodio del late de Julio César Rodríguez "Pero con Respeto", en donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional, recordando además un hecho que impactó al conductor.

La jurado de Yo Soy estuvo a punto de subirse al avión Casa 212 que protagonizó la tragedia de Juan Fernández en donde fallecieron todos los tripulantes entre ellos el animador del Buenos Días a Todos, Felipe Camiroaga y el periodista Roberto Bruce.

La artista señaló que fue invitada en varias ocasiones por Felipe Cubillos, para realizar el viaje junto a ellos, sin embargo, decidió no ir ya que su hijo realizaba un viaje a España en esa fecha y prefirió despedirse de él.

“Fue tremendo. Qué terrible recordar ese momento por todas las personas que partieron y también por Felipe Camiroaga que era un gran amigo”,

Señaló que ellos tenían todo preparado para ir en el vuelo, su marido Jorge también iría, pero se dan cuenta que el viaje coincide con el de su hijo. Le explicó a Cubillos que no podía ir y él le señaló que no se preocupara, que no había ningún problema.

Hernández confesó que el 2 de septiembre al salir del aeropuerto comenzó a revisar Twitter y se dio cuenta de lo que la gente estaba comentando, pero pensó que era una de esas "bromas" que se dan en las redes sociales donde "matan" a algún famoso, sin embargo, todo cambió cuando llegó a su casa y se dio cuenta de lo que anunciaban en las noticias.

“Llegamos a la casa, prendo el televisor, vemos las noticias y yo… ¡Agh! Es que es tan fuerte. Me puse a llorar porque sentí que estaban muertos todos y que en ese viaje íbamos a ir con Jorge -su esposo- y que podría haber sido algo horrible”, reveló.

“Luego, darle gracias a Dios de rodillas por no haber estado ahí, pero con la pena y el peso de todas las personas que partieron. Mi hijo se iba y quedas con el nerviosismo de que se iba en avión, el saber que cuando llegue te llame. Fue horrible”. agregó.