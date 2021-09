El actor Marcial Tagle acaba de unirse a la competencia culinaria de Chilevisión el Discipúlo del Chef, en donde famosos compiten en equipo siguiendo las instrucciones de un mentor para intentar así llegar a la gran final del espacio.

En ese contexto el intérprete recordó su paso por otro programa de la estación "La Divina Comida" en donde tras su participación se vio blanco de las críticas de los televidentes. "Era bastante más malo y poco querido de lo que creía", expresó.

En conversación con TiempoX, Tagle ahondó más en la situación señalando: "Hice ‘La Divina Comida’, lo pasé súper bien, hice tal cual soy y tuve harta gente que se me tiró en contra, que me trataron mal y fue como mi primer acercamiento a este mundo (de las redes sociales). Me dio lata, me dio pena que la gente tenga esa percepción, que no tengan mi humor", comentó.

"Yo no sé cuál es el tema, si el error es mío, de ser demasiado directo, cosa que no voy a cambiar", plantea, aunque también advierte que ahora espera "ser un poquito más suave".

Asimismo señaló que "de repente hay gente que no entiende las bromas o que le puedes caer mal. En general, yo hago un mea culpa en mi vida, yo creo que hay gente que después me conoce me entiende que yo huev… así y que es mi forma de desenvolverme. Quizás hay gente que al principio dice ‘¿y este hue… qué onda?".

En la competencia de CHV que conduce Emilia Daiber, el actor se integró al equipo rojo que dirige el chef español Sergi Arola.