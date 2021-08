La pandemia del coronavirus generó muchos problemas a quienes tenían planes para viajar. Muchas personas debieron cancelar vuelos, reprogramar actividades o dejar de lado compromisos importantes.

Por mucho tiempo las restricciones para salir o ingresar de Chile fueron muy estrictas. Esto no significa que ahora haya libertad para hacer lo que se quiera, pero no es novedad que, debido a la positiva evolución de la pandemia, las medidas ya no son tan severas.

De hecho, desde el pasado 26 de julio, la normas que regulan los viajes hacia fuera y dentro del país se flexibilizaron. Como todas las nuevas medidas del Plan Paso a Paso, se verán beneficiadas las personas que hayan completado su esquema de vacunación y por lo tanto cuenten con Pase de Movilidad.

¿Qué necesito y cómo puedo viajar fuera del país?

Pueden viajar fuera de Chile:

1. Chilenos y extranjeros residentes en Chile con:

- Pase de Movilidad habilitado. No incluye a menores de edad sin Pase de Movilidad (Solo por Aeropuerto Arturo Merino Benítez).

- Permiso excepcional para salida del país, obtenido en Comisaría Virtual y aprobado. Para la obtención de éste existen cuatro causales: Carácter humanitario, gestiones esenciales para la salud del viajero, gestiones fundamentales para la adecuada marcha del país y residir en el exterior.

2. Extranjeros no residentes en Chile que salen del país con su pasaporte del país de origen.

Si vas a viajar fuera de Chile, es importante mantenerte informado sobre las restricciones de ingreso del país que visitas. Para ello puedes navegar por los sitios web oficiales de los países o contactarte con las autoridades migratorias. Además, puedes conocer el estado de sus vuelos o eventuales suspensiones en el sitio de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).