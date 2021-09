La desazón de Rodrigo Herrera tras la caída de La Roja en Barranquilla: "Creo que después de lo de ayer no vamos al Mundial. Quedamos fuera de Qatar"

La selección chilena vivió una durísima y amarga jornada en el cierre de la triple fecha de Eliminatorias, cayendo por 3-1 ante una ordenada Colombia e hipotecando gravemente sus chance de llegar al Mundial de Qatar 2022.

Los comandados por Martín Lasarte llegaron a Barranquilla con el ánimo a tope buscando sumar de a tres para reengancharse con el triunfo, pero el planteamiento del equipo de Reinaldo Rueda fue ampliamente superior, dejando a La Roja con las manos vacías.

Luego de lo ocurrido en el Metropolitano Roberto Meléndez, y considerando que el equipo de todos logró apenas un punto de 9 posibles, el periodista Rodrigo Herrera realizó un crudo pero realista análisis en Redgol en La Clave.

"Habrá mucho análisis y sensaciones con el paso de las horas, y de seguro la rabia mutará en una faceta un poco más crítica en torno a las razones que decantaron en lo ocurrido ayer en Barranquilla", comenzó diciendo.

"Pero ciertamente hay un hecho... me acusarán de pesimista, pero yo creo que después de lo de ayer no vamos al Mundial. Quedamos fuera de Qatar", dijo Herrera.

El comunicador detalló que "yo sé que 'las estadísticas', o este pensamiento ilusorio de 'ganamos todo lo que viene y podemos' y sí, pero estamos muy lejos en todo aspecto. No hubo mejoras en los problemas que enunciaba Chile al comienzo de esta fecha".

"Creo también que el planteamiento de (Martín) Lasarte -aunque no quiero centrar todo el foco en él- no fue el mejor. Lo arrasó Reinaldo Rueda en algún minuto", explicó.

La Roja no pudo con Colombia y cerró la fecha triple con apenas un punto.

A pesar de la dura caída, Rodrigo Herrera se dio el tiempo de ensalzar lo mostrado por algunos jugadores de La Roja en el infierno de Barranquilla.

"El amor propio y la dignidad, que sabemos es el adn de este futbolista chileno, logró recomponer en algo, tratar de pelearla. Llegamos al descuento, pero siempre estuvimos lejos", analizó.

El periodista cerró su reflexión con gran desazón. "La tabla se parte, y yo creo que si no pudimos hacer en una rueda, y no pudimos mejorar en un montón de aspectos, no veo por dónde se pueda hacer en la segunda parte (de Eliminatorias)".